خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حقیقتاً باید به حال مردم آمریکا با این رئیس‌جمهور کم‌خردشان تاسف خورد

حقیقتاً باید به حال مردم آمریکا با این رئیس‌جمهور کم‌خردشان تاسف خورد
کد خبر : 1810628
لینک کوتاه کپی شد.

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: حقیقتاً باید به حال مردم آمریکا با این رئیس‌جمهور کم‌خردشان تاسف خورد.

به گزارش ایلنا، محمد مخبر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در پی لفاظی و اهانت ترامپ به ایران و ایرانی با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: استکبار وقتی در میدان دست‌خالی می‌ماند، حقیرانه به تهاجم زبانی پناه می‌برد.

وی افزود: حقیقتاً باید به حال مردم آمریکا با این رئیس‌جمهور کم‌خردشان تاسف خورد.

مخبر در ادامه خاطرنشان کرد: صراحتاً تکرار می‌کنیم: نظامات تنگه هرمز تا ابد «ایرانی» خواهد ماند و آمران و مباشران بزدل شهادت عزیزان مان به سختی مجازات خواهند شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی