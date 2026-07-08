حقیقتاً باید به حال مردم آمریکا با این رئیسجمهور کمخردشان تاسف خورد
مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با انتشار پستی در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: حقیقتاً باید به حال مردم آمریکا با این رئیسجمهور کمخردشان تاسف خورد.
به گزارش ایلنا، محمد مخبر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در پی لفاظی و اهانت ترامپ به ایران و ایرانی با انتشار پستی در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: استکبار وقتی در میدان دستخالی میماند، حقیرانه به تهاجم زبانی پناه میبرد.
وی افزود: حقیقتاً باید به حال مردم آمریکا با این رئیسجمهور کمخردشان تاسف خورد.
مخبر در ادامه خاطرنشان کرد: صراحتاً تکرار میکنیم: نظامات تنگه هرمز تا ابد «ایرانی» خواهد ماند و آمران و مباشران بزدل شهادت عزیزان مان به سختی مجازات خواهند شد.