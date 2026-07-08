رئیسجمهور پزشکیان:
همدردی گرجستان در حافظه تاریخی روابط دو ملت ماندگار خواهد ماند
رئیسجمهور پزشکیان با قدردانی از حضور میخائیل کاولاشویلی، رئیسجمهوری گرجستان، در مراسم وداع با رهبر شهید، بر توسعه روابط تهران و تفلیس بر پایه احترام متقابل، همکاریهای سازنده و اشتراکات تاریخی تأکید کرد.
امیدوارم روابط ایران و گرجستان در پرتو احترام متقابل و همکاریهای سازنده براساس الگوی اقتصاد مکمل منطقهگرا در دوره جدید بیش از پیش گسترش یابد.
رهبر شهید همواره بر تقویت روابط با همسایگان تأکید داشتند. خاطره دیدار و گفتوگوی تاریخی ایشان با عالیجناب ایلیا نیز بر صفحه روابط دو کشور و میان تشیع و ارتدوکسی ماندگار است.»