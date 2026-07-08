همدردی گرجستان در حافظه تاریخی روابط دو ملت ماندگار خواهد ماند

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، مسعود پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به رئیس‌جمهوری گرجستان نوشت: «حضور جناب آقای میخائیل کاولاشویلی و ابراز همدردی ایشان به نمایندگی از سوی ملت و دولت گرجستان در حافظه تاریخی میان دو ملت دوست با روابطی 3000 ساله درخشان خواهد ماند.

امیدوارم روابط ایران و گرجستان در پرتو احترام متقابل و همکاری‌های سازنده براساس الگوی اقتصاد مکمل منطقه‌گرا در دوره جدید بیش از پیش گسترش یابد.



رهبر شهید همواره بر تقویت روابط با همسایگان تأکید داشتند. خاطره دیدار و گفت‌وگوی تاریخی ایشان با عالیجناب ایلیا نیز بر صفحه روابط دو کشور و میان تشیع و ارتدوکسی ماندگار است.»

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