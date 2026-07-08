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رئیس‌جمهور پزشکیان:

همدردی گرجستان در حافظه تاریخی روابط دو ملت ماندگار خواهد ماند

همدردی گرجستان در حافظه تاریخی روابط دو ملت ماندگار خواهد ماند
کد خبر : 1810626
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رئیس‌جمهور پزشکیان با قدردانی از حضور میخائیل کاولاشویلی، رئیس‌جمهوری گرجستان، در مراسم وداع با رهبر شهید، بر توسعه روابط تهران و تفلیس بر پایه احترام متقابل، همکاری‌های سازنده و اشتراکات تاریخی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، مسعود پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به رئیس‌جمهوری گرجستان نوشت: «حضور جناب آقای میخائیل کاولاشویلی و ابراز همدردی ایشان به نمایندگی از سوی ملت و دولت گرجستان در حافظه تاریخی میان دو ملت دوست با روابطی 3000 ساله درخشان خواهد ماند.

امیدوارم روابط ایران و گرجستان در پرتو احترام متقابل و همکاری‌های سازنده براساس الگوی اقتصاد مکمل منطقه‌گرا در دوره جدید بیش از پیش گسترش یابد.

رهبر شهید همواره بر تقویت روابط با همسایگان تأکید داشتند. خاطره دیدار و گفت‌وگوی تاریخی ایشان با عالیجناب ایلیا نیز بر صفحه روابط دو کشور و میان تشیع و ارتدوکسی ماندگار است.»

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