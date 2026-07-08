حمایت تاجیکستان از ملت ایران در حافظه تاریخی روابط دو کشور ماندگار خواهد شد

اقدام ارزشمند جناب‌عالی در حمایت از ملت ایران در حافظه تاریخی روابط دو کشور ماندگار خواهد شد.

بی‌تردید تأکیدات رهبر شهید بر جایگاه ویژه کشورهای فارسی‌زبان و همسایگان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، همراه با اشتراکات عمیق تاریخی، فرهنگی، زبانی و دینی، سرمایه‌ای ارزشمند و بستری مناسب برای ارتقای بیش از پیش روابط برادرانه ایران و تاجیکستان در تمامی عرصه‌ها می‌باشد.»