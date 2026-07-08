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گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و قطر

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و قطر
کد خبر : 1810622
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وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و قطر تلفنی گفتگو کرد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه دولت قطر، امروز چهارشنبه به صورت تلفنی گفتگو کردند.

در این گفتگوی تلفنی درباره تحولات منطقه به‌ویژه‌ وقایع اخیر در تنگه هرمز و برخی موضوعات مورد اهتمام طرفین تبادل نظر شد.

طرفین بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک برای پیگیری مسائل منطقه‌ای و استمرار تماس‌ها و هماهنگی‌ها برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها در منطقه تأکید کردند.

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