به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: خطاب قرار دادن ملت بزرگ، متمدن و شجاع ایران با ادبیاتی موهن و سخیف، هیچ چیزی از عظمت این ملت، و شأن و جایگاه رفیع آن نمی‌کاهد.

ایرانیان به تمدن کهن، فرهنگ غنی و پایبندی به والاترین ارزش‌های اخلاقی شهره‌اند. ما هرگز سخنان رکیک را با مشابه آنها پاسخ نمی‌دهیم؛ پاسخ ما، عمل ما است: قاطع، بی‌هراس و آکنده از شجاعت و دلاوری.

انتهای پیام/