واکنش وزیر امور خارجه کشورمان به سخنان موهن رئیس جمهور آمریکا؛
ما هرگز سخنان رکیک را با مشابه آنها پاسخ نمیدهیم/ پاسخ ما، عمل ما است
وزیر امور خارجه کشورمان به سخنان موهن رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: خطاب قرار دادن ملت بزرگ، متمدن و شجاع ایران با ادبیاتی موهن و سخیف، هیچ چیزی از عظمت این ملت، و شأن و جایگاه رفیع آن نمیکاهد.
ایرانیان به تمدن کهن، فرهنگ غنی و پایبندی به والاترین ارزشهای اخلاقی شهرهاند. ما هرگز سخنان رکیک را با مشابه آنها پاسخ نمیدهیم؛ پاسخ ما، عمل ما است: قاطع، بیهراس و آکنده از شجاعت و دلاوری.