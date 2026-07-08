معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در پیام تصویری به نشست «وزرای زن بریکس»:
بریکس میتواند پلی میان تمدنها، تجربهها و آینده باشد/ عدالت در فرصتها، ظرفیت زنان را شکوفا میکند
معاون رئیسجمهور با بیان اینکه امروز بریکس میتواند فراتر از یک ائتلاف اقتصادی، پلی میان تمدنها، تجربهها و آینده باشد، تأکید کرد: تمدنها تنها با آنچه میسازند ماندگار نمیشوند؛ بلکه با انسانهایی ماندگار میشوند که پرورش میدهند. پس بیایید پل باشیم، نه دیوار؛ پلی میان عدالت و توسعه، خانواده و جامعه، فناوری و انسان، و امروز و آیندهای که شایسته دختران و زنان ملتهای ماست.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، زهرا بهروزآذر در پیام تصویری به نشست «وزرای زن بریکس»، با اشاره به سوگواری مردم ایران در آیینهای وداع و تشییع رهبر شهید و خانواده ایشان، از اعضای این گروه در همدردی با ملت ایران قدردانی کرد و گفت: این اندوه بزرگ، بیش از هر زمان دیگری این حقیقت را برای ما آشکار ساخته است که صلح، امنیت و کرامت انسان، نه صرفاً آرمانهایی اخلاقی، بلکه نخستین و اساسیترین پیششرطهای توسعه پایدار و شکوفایی ملتها است.
وی سرمایه انسانی واقعی ملتها را انسانها دانست و اظهار داشت: قرن بیستم، قدرت ملتها را با بشکههای نفت، تُنهای فولاد و اندازه بازارها میسنجید اما قرن بیستویکم، قدرت ملتها را با استعدادهایی میسنجد که شکوفا میشوند.
معاون رئیسجمهور با بیان اینکه امروز بزرگترین ذخیره کشفنشده جهان، در اعماق زمین نیست؛ در ظرفیت انسانهاست و نیمی از این ظرفیت، زنان هستند، تصریح کرد: پرسش امروز دیگر این نیست که چرا زنان باید در توسعه مشارکت کنند؛ پرسش این است که چگونه میتوان ظرفیت آنان را شکوفا ساخت. پاسخ ما، عدالت در فرصتهاست.
بهروزآذر با بیان اینکه عدالت، مسیر شکوفایی استعدادهاست و شکوفایی زنان، عدالت را به تجربهای در زندگی مردم تبدیل میکند، خاطرنشان کرد: این مسیر، تعهدی قانونی و ملی برای ماست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زن و مرد را یکسان در حمایت قانون قرار داده، آموزش را حق همگان شناخته و دولت را به حمایت از حقوق زنان و زمینهسازی برای رشد شخصیت و شکوفایی استعدادهای آنان موظف کرده است.
وی ادامه داد: وقتی آموزش دختران اولویت ملی شد، باسوادی زنان 10 تا 49 ساله به حدود 97 درصد رسید. درهای دانشگاه گشوده شد و دختران بیش از 56 درصد صندلیهای دانشگاههای ایران را از آن خود کردند. اقتصاد دانشبنیان شکل گرفت و یکچهارم مدیران شرکتهای دانشبنیان را زنان تشکیل دادند. اینها برای ما فقط آمار نیستند؛ زندگیاند. پشت هر عدد، دختری ایستاده است که فرصت آموختن یافته؛ زنی که کسبوکاری کوچک را آغاز کرده؛ مادری که خانوادهاش را از بحران عبور داده و جامعهای که از شکوفایی زنان خود نیرومندتر شده است.
معاون رئیسجمهور با بیان اینکه زنان دریافتکنندگان توسعه نیستند بلکه معماران توسعهاند، ابراز داشت: استعداد در خلأ شکوفا نمیشود، خانواده، نخستین جایی است که استعداد یک دختر دیده و پرورش مییابد. از همین رو، ما توانمندسازی زنان و استحکام خانواده را با هم دنبال میکنیم. با حمایت از مادران شاغل، الگوهای کاری متناسب و نظامهای مراقبتی مؤثر، تلاش میکنیم تا راه مشارکت و شکوفایی آنان هموار شود.
بهروزآذر، با طرح و تشریح پیشنهادات ایران به این اجلاس مبنی بر «شبکه کارآفرینی و تأمین مالی خرد زنان بریکس» و «گفتوگوی بریکس درباره خانواده و تابآوری اجتماعی» بیان کرد: «شبکه کارآفرینی و تأمین مالی خرد زنان بریکس»، شبکهای برای پیوند زنان کارآفرین، شرکتهای دانشبنیان، صندوقهای خرد، بازارها و سرمایهگذاران است؛ همراه با مهارتآموزی، منتورینگ، کوچینگ و بهرهگیری عادلانه از فناوری و هوش مصنوعی.
وی افزود: «گفتوگوی بریکس درباره خانواده و تابآوری اجتماعی» نیز بستری برای تبادل تجربه درباره تعادل میان مسئولیتهای خانوادگی و مشارکت اقتصادی زنان و نیز نقش زنان در مراقبت، تابآوری اقلیمی، امنیت غذایی و توسعه محلی است.
معاون رئیسجمهور با بیان اینکه امروز بریکس میتواند فراتر از یک ائتلاف اقتصادی، پلی میان تمدنها، تجربهها و آینده باشد، یادآور شد: تمدنها تنها با آنچه میسازند ماندگار نمیشوند؛ بلکه با انسانهایی ماندگار میشوند که پرورش میدهند. پس بیایید پل باشیم، نه دیوار؛ پلی میان عدالت و توسعه، خانواده و جامعه، فناوری و انسان، و امروز و آیندهای که شایسته دختران و زنان ملتهای ماست.
نشست «وزرای زن بریکس» از روز سهشنبه 15 تیر ماه با حضور نمایندگان و وزرای کشورهای این گروه در هند آغاز شده که از ایران نیز هیأتی به ریاست نرجس ابوالقاسمی، معاون بررسیهای راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری، به نمایندگی از کشورمان در آن حضور یافته است.