آمریکا ساختار توافق را نقض کرده ‌است

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیَانَةً فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْخَائِنِینَ (انفال، 58)

یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا از همان گام نخست، نه بر پایه اعتماد، بلکه بر مبنای سازوکار روشن «تعهد در برابر تعهد» تنظیم شد؛ چراکه هیچ نشانه‌ای از حسن‌نیت در رفتار طرف مقابل وجود نداشت.

اکنون ایالات متحده، علی‌رغم تصریح بند پنجم این تفاهمنامه — که بر عهده‌داری جمهوری اسلامی ایران در تعیین ترتیبات عبور و مرور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز تأکید دارد — این بند را به چالش کشیده و عملاً با اقدامات یکجانبه خود و نیز حملات تجاوزکارانه علیه ایران، ساختار توافق را نقض کرده است.

جمهوری اسلامی ایران، صیانت از منافع ملی و اعمال حاکمیت خویش را با قاطعیت دنبال خواهد کرد.