به گزارش ایلنا، «کاظم غریب‌آبادی» معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه چهارشنبه شب ۱۷ تیر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اظهارات امروز ترامپ، از توهین به ملت ایران تا تهدید به حملات بیشتر، نه نشانه اقتدار، بلکه اعتراف به شکست سیاستی است که سال‌ها بر زور، تحریم و تهدید بنا شده و نتوانست ملت ایران را به زانو درآورد.»