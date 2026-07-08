غریب آبادی:
ترامپ زبان زور را بهتر میفهمد
معاون حقوقی و بینالملل وزیر امور خارجه در واکنش به اظهارات توهینآمیز و تهدیدهای رئیسجمهور آمریکا علیه ایران گفت: با ترامپ جنایتکار و قاتل باید با زبان خودش صحبت کرد، ظاهرا زبان زور را بهتر میفهمد.
به گزارش ایلنا، «کاظم غریبآبادی» معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه چهارشنبه شب ۱۷ تیر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اظهارات امروز ترامپ، از توهین به ملت ایران تا تهدید به حملات بیشتر، نه نشانه اقتدار، بلکه اعتراف به شکست سیاستی است که سالها بر زور، تحریم و تهدید بنا شده و نتوانست ملت ایران را به زانو درآورد.»
وی تاکید کرد: «با ترامپ جنایتکار و قاتل باید با زبان خودش صحبت کرد، ظاهرا زبان زور را بهتر میفهمد!»