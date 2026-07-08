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قدردانی پزشکیان از شهباز شریف

قدردانی پزشکیان از شهباز شریف
کد خبر : 1810595
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رئیس جمهور کشورمان در قددرانی از نخست وزیر پاکستان نوشت: ملت‌های ایران و پاکستان همواره در غم و شادی یکدیگر شریک بوده‌اند.

به گزارش ایلنا، مسعود  پزشکیان رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به نخست وزیر پاکستان نوشت؛ از نخست‌وزیر پاکستان، آقای شهباز شریف، به‌ پاس حضور در مراسم وداع و تشییع رسمی رهبر معظم شهید، قدردانی می‌کنم.

از حضور برادر عزیزم، آقای شهباز شریف، و هیأت عالی‌رتبه پاکستان، همچنین از ابراز همدردی صمیمانه دولت و ملت پاکستان، سپاسگزارم.

این همراهی و حمایت را هرگز فراموش نخواهیم کرد.

ملت‌های ایران و پاکستان همواره در غم و شادی یکدیگر شریک بوده‌اند و با همبستگی و برادری در کنار یکدیگر ایستاده‌اند.

امیدوارم با تکیه بر پیوندهای عمیق برادری، روابط دو کشور بیش از پیش گسترش یافته و تعمیق یابد.

رهبر معظم شهید همواره به دولت و ملت شریف پاکستان علاقه‌مند بودند و مشترکات فرهنگی را سرمایه ارزشمند دو ملت می‌دانستند.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران

 

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