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دیدار فرزند ارشد رهبر شهید انقلاب اسلامی با جمعی از علما عراق

دیدار فرزند ارشد رهبر شهید انقلاب اسلامی با جمعی از علما عراق
کد خبر : 1810584
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هم زمان با تشییع میلیونی پیکر مطهر شهید امت در عراق، جمعی از علما و روحانیون، بیوتات مراجع عظام و معممین برای عرض تسلیت با فرزند ارشد رهبر شهید، در دفتر نمایندگی رهبر معظم انقلاب اسلامی در نجف اشرف دیدار کردند.

به گزارش ایلنا، هم‌زمان با تشییع میلیونی پیکر مطهر مرجع و رهبر شهید امّت، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای قدس‌سره در کشور عراق و شهر نجف اشرف، جمعی از علما و روحانیون، بیوت مراجع عظام و دوستداران رهبر شهید انقلاب برای عرض تسلیت به فرزند ارشد رهبر شهید، در دفتر نمایندگی رهبر معظم انقلاب اسلامی در نجف اشرف‌ حضور یافتند.

در این دیدارها آیت‌الله سیّد محمدرضا سیستانی و سیّد محمدباقر سیستانی، فرزندان حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی، مرجع عالیقدر جهان تشیع با آیت‌الله سیّد مصطفی حسینی خامنه‌ای دیدار کردند.

همچنین نمایندگانی از بیت آیت‌الله یعقوبی، آیت‌الله العظمی شیخ بشیر نجفی، آیت‌الله خرسان، مرحوم آیت‌الله العظمی فیاض، آیت‌الله سیّد صدرالدین قپانچی، آیت‌الله الغریفی و دیگر اساتید و جمعی از علمای حوزه علمیه نجف اشرف ضمن دیدار با فرزند ارشد رهبر شهید انقلاب، یاد قائد شهید امت را گرامی داشتند..

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