رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور:
فعالسازی کمیسیون مشترک ایران و یمن زمینهساز توسعه همکاریهای اقتصادی است
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر نقش کمیسیونهای مشترک در گسترش مناسبات بینالمللی، گفت: فعالسازی کمیسیون مشترک ایران و یمن میتواند بسترهای پایداری برای توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری میان دو کشور ایجاد کند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، دیدار عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با محوریت بررسی روند فعالیت «کمیسیون مشترک ایران و یمن» و توسعه همکاریهای دوجانبه برگزار شد.
در این نشست، بروجردی ضمن تقدیر از اقدامات و تلاشهای سازمان اداری و استخدامی کشور در حوزه ارتقای کارآمدی نظام اداری، نقش این سازمان را در پشتیبانی از دیپلماسی اجرایی و تسهیل همکاریهای بینالمللی حائز اهمیت دانست.
در جریان این دیدار، دو طرف بر ظرفیتهای قابل توجه برای توسعه روابط ایران و یمن در حوزههای مختلف از جمله صنعت، کشاورزی، معادن و همچنین روابط تجاری و بازرگانی تأکید کردند و ضرورت بهرهگیری هدفمند از سازوکار کمیسیون مشترک را مورد توجه قرار دادند.
همچنین تأکید شد که هماهنگی و پیگیری همکاریها در چارچوب کمیسیون مشترک، میتواند به انسجامبخشی اقدامات و تسریع در تحقق اهداف مشترک کمک کند.
در ادامه این دیدار، رفیعزاده ضمن اشاره به تجارب ارزنده علاءالدین بروجردی در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی، حمایتها و همراهی مجلس را در پیشبرد اهداف همکاریهای بینالمللی بسیار مهم و تعیینکننده دانست.
وی با استقبال از تقویت تعاملات دوجانبه، بر آمادگی سازمان اداری و استخدامی کشور برای حمایت از سازوکارهای اجرایی و نهادی لازم در راستای توسعه همکاریها تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیتهای مدیریتی و اداری میتواند نقش مؤثری در تسهیل روابط اقتصادی و اجرایی میان دو کشور ایفا کند.
رفیعزاده افزود: فعالسازی کمیسیونهای مشترک، بهعنوان یکی از ابزارهای مهم همکاری بینالمللی، میتواند به ایجاد بسترهای پایدار برای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری میان ایران و یمن منجر شود.