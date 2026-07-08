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ولایتی:

به ماجراجویی‌ها پاسخ فوری داده می‌شود

به ماجراجویی‌ها پاسخ فوری داده می‌شود
کد خبر : 1810553
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مشاور رهبر انقلاب در شبکه ایکس نوشت: پیش‌تر هشدار داده بودیم «منطقه، محل قمار سیاسی کشورهای خرد نیست» و بارها ثابت کردیم که ماجراجویی‌ها پاسخ فوری داده می‌شود.

به گزارش ایلنا، علی اکبر ولایتی  مشاور رهبر انقلاب در شبکه ایکس نوشت: پیش‌تر هشدار داده بودیم «منطقه، محل قمار سیاسی کشورهای خرد نیست» و بارها ثابت کردیم که ماجراجویی‌ها پاسخ فوری داده می‌شود.

وی ادامه داد: اما مسئولیت تنش آفرینی‌های تازه واعتراف زبانی به لغو تفاهمنامه توسط سیاست باز راهزن و بدنام اپستینی که بارها مورد نقض عملی قرار گرفته بود، بار دیگر منطقه رابه سمت آتش سوق می‌دهد.

 

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