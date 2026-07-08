ولایتی:
به ماجراجوییها پاسخ فوری داده میشود
مشاور رهبر انقلاب در شبکه ایکس نوشت: پیشتر هشدار داده بودیم «منطقه، محل قمار سیاسی کشورهای خرد نیست» و بارها ثابت کردیم که ماجراجوییها پاسخ فوری داده میشود.
به گزارش ایلنا، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر انقلاب در شبکه ایکس نوشت: پیشتر هشدار داده بودیم «منطقه، محل قمار سیاسی کشورهای خرد نیست» و بارها ثابت کردیم که ماجراجوییها پاسخ فوری داده میشود.
وی ادامه داد: اما مسئولیت تنش آفرینیهای تازه واعتراف زبانی به لغو تفاهمنامه توسط سیاست باز راهزن و بدنام اپستینی که بارها مورد نقض عملی قرار گرفته بود، بار دیگر منطقه رابه سمت آتش سوق میدهد.