به گزارش ایلنا، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر انقلاب در شبکه ایکس نوشت: پیش‌تر هشدار داده بودیم «منطقه، محل قمار سیاسی کشورهای خرد نیست» و بارها ثابت کردیم که ماجراجویی‌ها پاسخ فوری داده می‌شود.

وی ادامه داد: اما مسئولیت تنش آفرینی‌های تازه واعتراف زبانی به لغو تفاهمنامه توسط سیاست باز راهزن و بدنام اپستینی که بارها مورد نقض عملی قرار گرفته بود، بار دیگر منطقه رابه سمت آتش سوق می‌دهد.

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