کاظمین میزبان پیکرهای مطهر اعضای خانواده رهبر شهید ایران
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پس از انتقال پیکرهای پاک رهبر شهید و اعضای خانواده ایشان به عراق، پیکرهای اعضای خانواده ایشان امروز به شهر مقدس کاظمین منتقل شدند.
به گزارش ایلنا، شهر کاظمین صبح امروز چهارشنبه میزبان پیکرهای مطهر اعضای خانواده حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای، رهبر شهید انقلاب اسلامی بود.
بامداد امروز پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و اعضای خانواده ایشان پس از ورود به عراق توسط هزاران نفر از مردم این کشور در شهرهای نجف، کربلا و کاظمین تشییع می شود.