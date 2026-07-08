پیکر رهبر شهید انقلاب وارد کربلای معلی شد
پیکر رهبر شهید انقلاب وارد کربلای معلی شد.
به گزارش ایلنا، پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی عصر امروز پس از تشییع باشکوه و با حضور میلیون ها نفر از مردم عراق در شهر نجف اشرف وارد کربلای معلی شد.
نجف اشرف ساعاتی پیش، شاهد تشییع باشکوه و میلیونی پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید علی خامنهای بود.
این رویداد عظیم که با حضور سیل مشتاقان و اندوه عمیق سوگواران همراه بود، عصر امروز (چهارشنبه)، در صحن مطهر حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در کربلای معلا ادامه خواهد یافت.
گفتنی است پیکرهای اعضای شهید خانواده رهبری نیز از صبح امروز وارد شهر کربلا شده و شهر مقدس کربلا روز چهارشنبه در فضایی آکنده از غم و اندوه عمیق، شاهد تشییع بینظیر برای اعضای خانواده رهبر فقید، آیتالله العظمی سید علی حسینی خامنهای (قدس سره) بود.