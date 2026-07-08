در اطلاعیهای مطرح شد؛
دعوت شورای هماهنگی از مردم برای شرکت در تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در مشهد
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه ای از عموم مردم شریف، مؤمن و ولایتمدار برای شرکت در مراسم تشییع و خاکسپاری قائد شهید امت در مشهد مقدس دعوت کرد.
به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه دعوت به شرح زیر است:
حضور اقیانوس خروشان ملت قدرشناس و مبعوث شده در امالقرای جهان اسلام، تهران و کانون فقاهت و مرجعیت، قم و در عراق مهد پایداری، جلوهای شکوهمند از حماسه وفاداری امت را رقم زد و تجلیبخش عمق پیوند معنوی دو ملت بزرگ عراق و ایران و میثاق ماندگار مردمی قدرشناس با خون پاک زعیم عالیقدر و امام شهید بود. این خیزش بیمانند، رزمایش اقتدار اسلام، تجدید عهد با آرمانهای بلند انقلاب و ترسیمکننده «خط سرخ خونخواهی» از مستکبران عالم بود که اراده راسخ امت را در ادامه راه مقاومت به نمایش گذاشت. اکنون در ایستگاه پایانی این سفر بهشتی و در امتداد آن حماسههای باشکوه، مشهد مقدس، پایتخت معنوی ایران اسلامی و خطه خورشید، فردا آماده است تا در جوار مرقد مطهر و نورانی امام رئوف، حضرت علی بن موسی الرضا (علیه آلاف التحیة و الثناء)، کالبد مطهر نادره دوران، مجاهد و موحد، رهبر فرزانه، پناه مستضعفان و قائد شهید امت را در آغوش جان بپذیرد.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با تکریم عزم استوار و بیداردل ملت بزرگ ایران و عراق، از عموم مردم شریف، مؤمن و ولایتمدار مشهد مقدس، مجاوران و زائران دلسوخته بارگاه رضوی، علما، فضلا، طلاب، دانشگاهیان، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و تمامی دلدادگان مکتب جهاد و شهادت دعوت مینماید تا روز پنجشنبه 18 تیر ماه، از مسیر خیابان امام رضا علیه السلام به سمت حرم مطهر با حضوری پرشور، حماسی، منسجم و دشمنشکن در مراسم تشییع و خاکسپاری قائد شهید امت، جلوهای دیگر از وحدت ملی، سرمایه اجتماعی انقلاب اسلامی و پیوند ناگسستنی امت و ولایت را به نمایش بگذارند. تمامی دستگاههای اجرایی، خدماتی، امدادی و انتظامی در آستان مقدس رضوی و سطح شهر مشهد با بسیج کامل ظرفیتهای خود، آمادگی لازم را برای خدمترسانی شایسته به تشییعکنندگان گرامی فراهم آوردهاند تا این وداع تاریخی در فضایی پر از آرامش، امنیت و شکوه برگزار گردد و بار دیگر عهد ابدی ما با آرمانهای امام شهید و خط سرخ ولایت تجدید شود.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی