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سید علی خمینی سخنران مجلس ختم رهبر شهید در قم

سید علی خمینی سخنران مجلس ختم رهبر شهید در قم
کد خبر : 1810519
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مجلس ختم قائد عظیم‌الشأن و رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه)، از سوی دفتر مقام معظم رهبری در قم، شامگاه جمعه ۱۹ تیرماه برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، این مراسم بلافاصله پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی(قدس سره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(سلام‌الله‌علیها) برگزار خواهد شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی خمینی به عنوان سخنران و حاج حسن شالبافان به ذکر مصیبت خواهند پرداخت.

مجلس ختم رهبر شهید با حضور علما، فضلا، مسئولان و اقشار مختلف مردم، به همت دفتر مقام معظم رهبری در قم برگزار خواهد شد. 

 

 

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