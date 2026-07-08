سید علی خمینی سخنران مجلس ختم رهبر شهید در قم

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی خمینی به عنوان سخنران و حاج حسن شالبافان به ذکر مصیبت خواهند پرداخت.

مجلس ختم رهبر شهید با حضور علما، فضلا، مسئولان و اقشار مختلف مردم، به همت دفتر مقام معظم رهبری در قم برگزار خواهد شد.