پیام دادستان کل کشور در پی انتصاب مجدد رئیس قوه قضاییه
دادستان کل کشور در پی انتصاب مجدد حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای به عنوان رئیس قوه قضاییه پیامی صادر کرد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام محمد موحدیآزاد دادستان کل کشور، در پی انتصاب مجدد حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای به ریاست قوه قضاییه، پیامی صادر کرد.
متن کامل این پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژهای (دامت برکاته)
ریاست محترم قوه قضاییه
با سلام و تحیت.
تمدید و تجدید اعتماد رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) در انتصاب مجدد حضرتعالی به ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، که نشان از تدبیر، شایستگی، تعهد و کارنامه درخشان شما در مسیر تحول و تعالی دستگاه قضا دارد را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
بدون شک، هدایتها و مدیریت هوشمندانه جنابعالی در سالهای گذشته، گامهای ارزشمندی را در جهت احقاق حق، بسط عدالت، مبارزه با فساد و تکریم حقوق عامه برداشته است.
اینجانب به نمایندگی از مجموعه دادستانی کل کشور، ضمن ابراز خرسندی از این انتصاب شایسته، اعلام میدارم که دادستانی کل کشور همچون گذشته و با تلاشی مضاعف و عزم راسخ، تمام ظرفیت و توان خود را در مسیر تحقق اهداف عالیه قوه قضاییه، اجرای اسناد تحول و تعالی و خدمترسانی بیوقفه به مردم شریف ایران به کار خواهد بست تا در سایه همدلی و همکاری، شاهد رشد روزافزون عدالت و امنیت در میهن اسلامی باشیم.
از درگاه خداوند متعال، دوام توفیقات و سلامتی حضرتعالی و همکاران محترم را در سایه توجهات حضرت ولیعصر (عج) و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) مسألت دارم.
محمد موحدیآزاد
دادستان کل کشور