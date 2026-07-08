آمادگی کامل بالگردها برای مراسم وداع و تشییع پیکر قائد شهید امت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ علی جهانشاهی، فرمانده نیروی زمینی ارتش در آستانه برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر قائد شهید امت در مشهد مقدس، با حضور در پایگاه پنجم رزمی هوانیروز مشهد، از روند آماده‌به‌کاری بالگردها، توان عملیاتی و آمادگی نیروهای این یگان بازدید به عمل آورد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در این بازدید ضمن بررسی آخرین وضعیت تجهیزات، روند آماده‌سازی بالگردها و هماهنگی‌های انجام‌شده برای اجرای مأموریت‌های پیش‌بینی‌شده، در جریان گزارش فرماندهان و مسئولان هوانیروز قرار گرفت.

امیر سرتیپ جهانشاهی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان هوانیروز، بر ضرورت حفظ آمادگی صددرصدی، سرعت عمل، دقت و هماهنگی کامل در اجرای مأموریت‌ها تأکید کرد و آمادگی این یگان را در پشتیبانی از برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم وداع و تشییع پیکر قائد شهید امت، نشانه‌ای از اقتدار، انسجام و آمادگی دائمی نیروی زمینی ارتش دانست.

وی با بیان اینکه هوانیروز در تمامی صحنه‌ها در خدمت کشور است، خاطرنشان کرد: هوانیروز مشهد با اتکاء به توان تخصصی کارکنان و آمادگی کامل ناوگان بالگردی، آماده اجرای مأموریت‌های محوله و پشتیبانی از این مراسم بزرگ معنوی است