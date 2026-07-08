فرمانده نیروی زمینی ارتش در بازدید از هوانیروز مشهد:
آمادگی کامل بالگردها برای مراسم وداع و تشییع پیکر قائد شهید امت
در آستانه برگزاری مراسم باشکوه وداع و تشییع پیکر قائد شهید امت در مشهد مقدس، امیر سرتیپ علی جهانشاهی، فرمانده نیروی زمینی ارتش، با حضور در پایگاه هوانیروز مشهد، از آخرین وضعیت آمادگی عملیاتی، توان پشتیبانی و آمادهبهکاری بالگردها بازدید کرد و بر آمادگی کامل این یگان برای اجرای مأموریتهای محوله تأکید شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ علی جهانشاهی، فرمانده نیروی زمینی ارتش در آستانه برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر قائد شهید امت در مشهد مقدس، با حضور در پایگاه پنجم رزمی هوانیروز مشهد، از روند آمادهبهکاری بالگردها، توان عملیاتی و آمادگی نیروهای این یگان بازدید به عمل آورد.
فرمانده نیروی زمینی ارتش در این بازدید ضمن بررسی آخرین وضعیت تجهیزات، روند آمادهسازی بالگردها و هماهنگیهای انجامشده برای اجرای مأموریتهای پیشبینیشده، در جریان گزارش فرماندهان و مسئولان هوانیروز قرار گرفت.
امیر سرتیپ جهانشاهی با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارکنان هوانیروز، بر ضرورت حفظ آمادگی صددرصدی، سرعت عمل، دقت و هماهنگی کامل در اجرای مأموریتها تأکید کرد و آمادگی این یگان را در پشتیبانی از برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم وداع و تشییع پیکر قائد شهید امت، نشانهای از اقتدار، انسجام و آمادگی دائمی نیروی زمینی ارتش دانست.
وی با بیان اینکه هوانیروز در تمامی صحنهها در خدمت کشور است، خاطرنشان کرد: هوانیروز مشهد با اتکاء به توان تخصصی کارکنان و آمادگی کامل ناوگان بالگردی، آماده اجرای مأموریتهای محوله و پشتیبانی از این مراسم بزرگ معنوی است