در جلسه هیأت دولت:
پزشکیان از همراهی مردم و هماهنگی دستگاهها در برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید قدردانی کرد
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت، با قدردانی از همراهی مردم و هماهنگی دستگاهها در برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید، این حضور را جلوهای از انسجام ملی دانست.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در جلسه امروز هیئت دولت از همراهی مردم و تعامل و هماهنگی دستگاههای مختلف در برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید قدردانی کرد.
رئیسجمهور با اشاره به مشارکت گسترده مردم و همکاری دستگاههای اجرایی در برگزاری این مراسم، تأکید کرد که حضور باشکوه مردم جلوهای از انسجام ملی و عامل تقویت اقتدار کشور در برابر تهدیدهاست.