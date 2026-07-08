به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در جلسه امروز هیئت دولت از همراهی مردم و تعامل و هماهنگی دستگاه‌های مختلف در برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید قدردانی کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به مشارکت گسترده مردم و همکاری دستگاه‌های اجرایی در برگزاری این مراسم، تأکید کرد که حضور باشکوه مردم جلوه‌ای از انسجام ملی و عامل تقویت اقتدار کشور در برابر تهدیدهاست.

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