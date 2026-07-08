عارف:
تشییع باشکوه امام شهید در نجف و کربلا نماد برادری دو ملت ایران و عراق است
معاون اول رئیسجمهور، با قدردانی از مردم و دولت عراق، تشییع باشکوه پیکر مطهر امام شهید در نجف و کربلا را نماد برادری و اشتراکات عمیق فرهنگی و اعتقادی دو ملت ایران و عراق توصیف کرد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور و رئیس ستاد ملی وداع و تشییع امام شهید، در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس با قدردانی از مردم و دولت عراق، تشییع باشکوه پیکر مطهر امام شهید در نجف و کربلا را نماد برادری و اشتراکات عمیق فرهنگی و اعتقادی دو ملت ایران و عراق دانست.
وی با تقدیر از مراجع عظام، علما، طوایف، گروهها و تشکلهای مردمی و دولت عراق برای میزبانی باشکوه این مراسم، تأکید کرد: «این پیوند مقدس، گسستنی نیست.»