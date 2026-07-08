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عارف:

تشییع باشکوه امام شهید در نجف و کربلا نماد برادری دو ملت ایران و عراق است

تشییع باشکوه امام شهید در نجف و کربلا نماد برادری دو ملت ایران و عراق است
کد خبر : 1810451
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معاون اول رئیس‌جمهور، با قدردانی از مردم و دولت عراق، تشییع باشکوه پیکر مطهر امام شهید در نجف و کربلا را نماد برادری و اشتراکات عمیق فرهنگی و اعتقادی دو ملت ایران و عراق توصیف کرد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد ملی وداع و تشییع امام شهید، در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس با قدردانی از مردم و دولت عراق، تشییع باشکوه پیکر مطهر امام شهید در نجف و کربلا را نماد برادری و اشتراکات عمیق فرهنگی و اعتقادی دو ملت ایران و عراق دانست.

 وی با تقدیر از مراجع عظام، علما، طوایف، گروه‌ها و تشکل‌های مردمی و دولت عراق برای میزبانی باشکوه این مراسم، تأکید کرد: «این پیوند مقدس، گسستنی نیست.»

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