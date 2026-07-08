فرمانده قرارگاه منطقهای شمال شرق ارتش تشریح کرد:
جزئیات فعالیت های ارتش در شمال شرق کشور برای تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی
امیر سرتیپ دوم خواجه وند، فرمانده قرارگاه منطقهای شمال شرق ارتش از آمادگی کامل یگانهای عملیاتی، درمانی، پشتیبانی و خدماتی قرارگاه منطقهای شمال شرق نیروی زمینی ارتش برای تأمین امنیت و خدمت رسانی به زائران خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش؛ امیر سرتیپ دوم بهادر خواجهوند، فرمانده قرارگاه منطقهای شمال شرق نیروی زمینی ارتش، با تشریح اقدامات این قرارگاه برای تأمین امنیت و پشتیبانی از مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت، از آمادگی کامل یگانهای عملیاتی، درمانی، پشتیبانی و خدماتی ارتش در منطقه خبر داد.
امیر سرتیپ دوم خواجهوند از پیشبینی ظرفیت مناسب برای اسکان زائران خبر داد و گفت: دو زائرشهر ارتش در مشهد با ظرفیت یک هزار نفر و شاهرود با ظرفیت ۴۰۰ نفر، برای اسکان و خدمترسانی به زائران آماده شدهاند. همچنین موکبهای متعددی در سطح شهر مشهد و استان خراسان رضوی با مشارکت یگانهای ارتش در حال ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و پذیرایی هستند.
وی از مشارکت کارکنان ارتش در خدمات مردمی خبر داد و گفت: پخت و توزیع نان، برپایی ایستگاههای صلواتی، پذیرایی از زائران و ارائه خدمات رفاهی و پشتیبانی در نقاط گوناگون شهر مشهد و مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم ،با تمام ظرفیت در حال انجام است.
امیر سرتیپ خواجهوند با تأکید بر اهمیت حفظ امنیت پایدار در این مراسم افزود: در راستای صیانت از زائران و شرکتکنندگان در مراسم، مرزهای شرقی کشور تقویت شده و سامانههای پدافندی در نقاط مورد نیاز مستقر شدهاند تا امنیت منطقه با حداکثر آمادگی تأمین شود.
فرمانده قرارگاه منطقهای شمال شرق با اشاره به اقدامات حوزه بهداشت و درمان تصریح کرد: بیمارستان شمسالشموس در آمادهباش کامل قرار دارد و علاوه بر آن، یک بیمارستان صحرایی ۳۰ تختخوابی نیز برای ارائه خدمات درمانی، امدادی و پشتیبانی به زائران و مراجعان راهاندازی شده است.
وی از آمادهباش کامل هوانیروز ارتش نیز خبر داد و افزود: بالگردها و نیروهای هوانیروز در آمادگی کامل قرار دارند تا در صورت نیاز، مأموریتهای امدادی، پشتیبانی و عملیاتی را در سریعترین زمان ممکن انجام دهند.
فرمانده قرارگاه منطقهای شمال شرق با اشاره به تدابیر فرمانده نیروی زمینی ارتش خاطرنشان کرد: تمامی مهمانسراهای ارتش در منطقه به مدت ۴۸ ساعت بهصورت رایگان آماده پذیرش و ارائه خدمات به کارکنان ارتش و خانوادههای آنان هستند که برای حضور در مراسم به مشهد مقدس سفر کردهاند.