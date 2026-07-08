مبدا هرگونه پشتیبانی از ارتش آمریکا برای حمله به ایران هدف مشروع است

به گزارش ایلنا، قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) اعلام کرد: مبدا هرگونه پشتیبانی از ارتش متجاوز آمریکا برای تجاوز به حاکمیت و سرزمین ایران اسلامی، هدف مشروع نیروهای مسلح خواهد بود.

ارتش تروریستی آمریکا بامداد امروز در تجاوزی آشکار برخی از نقاط جنوب کشور را مورد هدف قرار داد؛ در پاسخ اولیه به این تجاوز نیروهای دریایی و هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی عملیات مشترک موشکی و پهپادی، ۸۵ نقطه از تاسیسات مهم نظامی آمریکا در بندر سلمان، منطقه پنجم دریایی بحرین و پایگاه هوایی علی السالم کویت را در هم کوبیدند و یک پهپاد MQ9 دشمن که قصد دخالت در عملیات را داشت، سرنگون کردند.

همچنین به دنبال این تهاجم خصمانه به مناطق نظامی و غیر نظامی در جنوب کشور و نقض مفاد ۱۴ بندی تفاهمنامه، پهپادهای هجومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از بامداد امروز، مراکز تجمع نیروهای متخاصم آمریکا در«پایگاه شیخ عیسی» مستقر دربحرین را، مورد حمله قرار دادند.

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