عطارزاده:
عزت آقای شهید ایران را امروز در بینالحرمین دیدم
سخنگوی ستاد تشییع آقای شهید ایران، حضور جوانان عراقی با پرچم ایران در بینالحرمین را نماد عزت به یادگار مانده از آقای شهید ایران توصیف کرد.
به گزارش ایلنا، ایمان عطارزاده در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
صبح امروز در بین الحرمین دیدم تعداد زیادی از جوانان عراقی که آماده استقبال از پیکر مطهر و حضور در تشییع امام مجاهد شهید در کربلا بودند با پرچم های ایران و تصاویر مرجع عظم الشان تقلید و امامشهیدشان و همچنین تصاویر رهبر عزیز انقلاب اسلامی با افتخار عکس میگیرند. این همان عزتی است که تو برایمان به یادگار گذاشتی «قائد شهید امت اسلامی