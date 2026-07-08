خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عطارزاده:

عزت آقای شهید ایران را امروز در بین‌الحرمین دیدم

عزت آقای شهید ایران را امروز در بین‌الحرمین دیدم
کد خبر : 1810391
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی ستاد تشییع آقای شهید ایران، حضور جوانان عراقی با پرچم ایران در بین‌الحرمین را نماد عزت به یادگار مانده از آقای شهید ایران توصیف کرد.

به گزارش ایلنا، ایمان عطارزاده در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

صبح امروز در بین الحرمین دیدم تعداد زیادی از جوانان عراقی که آماده استقبال از پیکر مطهر و حضور در تشییع امام مجاهد شهید در کربلا بودند با پرچم های ایران و تصاویر مرجع عظم الشان تقلید و امام‌شهیدشان و همچنین تصاویر رهبر عزیز انقلاب اسلامی با افتخار عکس می‌گیرند. این همان عزتی است که تو برایمان به یادگار گذاشتی «قائد شهید امت اسلامی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی