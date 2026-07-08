به گزارش ایلنا، ایمان عطارزاده در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

صبح امروز در بین الحرمین دیدم تعداد زیادی از جوانان عراقی که آماده استقبال از پیکر مطهر و حضور در تشییع امام مجاهد شهید در کربلا بودند با پرچم های ایران و تصاویر مرجع عظم الشان تقلید و امام‌شهیدشان و همچنین تصاویر رهبر عزیز انقلاب اسلامی با افتخار عکس می‌گیرند. این همان عزتی است که تو برایمان به یادگار گذاشتی «قائد شهید امت اسلامی

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