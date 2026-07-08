پیام رئیس سازمان پزشکی قانونی در پی انتصاب مجدد رئیس قوه قضاییه
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در پی انتصاب مجدد حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای به عنوان ریاست قوه قضاییه پیامی صادر کرد.
به گزارش ایلنا، در پی انتصاب مجدد حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای به عنوان رئیس قوه قضاییه، عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور پیامی صادر کرد.
متن پیام رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای
رئیس قوه قضاییه
سلام علیکم
انتصاب مجدد و شایسته جنابعالی به ریاست قوه قضاییه را که نشانه اعتماد رهبر فرزانه انقلاب و تأکیدی بر ادامه مسیر عدالت گستری و استیفای حقوق عامه است، صمیمانه تبریک عرض مینمایم.
استمرار حضور جنابعالی بر مسند ریاست قوه قضاییه با رویکرد تحول آفرینی در دستگاه قضا و تکریم و احترام هر چه بیشتر مراجعین که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه بوده است، فصلی جدید از پویایی در دستگاه عدلیه، احقاق حقوق مردم و صیانت از کرامت انسانی را نوید میدهد.
سازمان پزشکی قانونی کشور ضمن تجدید میثاق با آرمانهای والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، آمادگی کامل خود را برای پیشبرد جدیتر برنامه تحول و تعالی قضایی، تسریع و تسهیل رسیدگی به پروندهها، گسترش شفافیت و حفظ شأن و منزلت مراجعان اعلام میدارد و در این مسیر با بهرهگیری از تخصص و توانمندی کارشناسان خود از هیچ تلاشی فروگذار نمیکند.
امید است با استعانت از پروردگار متعال و در سایه توجهات حضرت ولیعصر (عج) در تحقق اهداف عالیه نظام و خدمت به مردم شریف ایران همچون گذشته موفق و مؤید باشید.
عباس مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور