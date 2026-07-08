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معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر:

دو مقر نظامی در استان بوشهر مورد حمله بامدادی دشمن قرار گرفت

دو مقر نظامی در استان بوشهر مورد حمله بامدادی دشمن قرار گرفت
کد خبر : 1810345
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معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر گفت: بامداد امروز ۲ نقطه در استان بوشهر مورد اصابت پرتابه دشمن امریکایی - صهیونیستی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، احسان جهانیان معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بامداد امروز یک مقر نظامی در شهرستان دشتی مورد اصابت پرتابه دشمن امریکایی - صهیونیستی قرار گرفت.

وی افزود: همچنین یک مقر نظامی در حوالی شهر چغادک از توابع شهرستان بوشهر نیز مورد اصابت پرتابه دشمن قرار گرفت.

جهانیان یادآور شد: تاکنون گزارش تلفات انسانی در مورد اقدام های جنایتکانه یادشده اعلام نشده است.

 

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