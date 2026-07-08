شهادت یک پاسدار نیروی دریایی سپاه در پی تجاوز آمریکا به ماهشهر

به گزارش ایلنا، روابط عمومی منطقه سوم دریایی سپاه پاسداران امام حسین (ع) در بندرماهشهر صبح امروز چهارشنبه ۱۷ تیرماه اعلام کرد:در پی تجاوز نیروهای تروریستی آمریکا به منطقه سوم دریایی، پاسدار «محمدرضا خزینی» در حین مقابله با پهپادهای دشمن و بر اثر اصابت ترکش پرتابه به شهادت رسید.

همچنین ضمن تبریک و تسلیت به خانواده این شهید و مردم شهرستان‌های بندرماهشهر و بندر امام خمینی (ره)، زمان و محل برگزاری آیین وداع، تشییع و تدفین این شهید متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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