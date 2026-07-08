به گزارش ایلنا، استاندار خراسان رضوی گفت:در صورت رسیدن پیکر‌ها در روز چهارشنبه، مراسم تشییع ساعت ۶ صبح در خیابان امام رضا (ع)ی مشهد آغاز خواهد شد.

غلامحسین مظفری افزود: پیش‌بینی ما این است که مراسم تشییع در مسیر خیابان امام رضا (ع) بین پنج تا شش ساعت ادامه داشته باشد و مراسم طواف و تدفین در غروب پنجشنبه انجام می‌شود.

وی در پاسخ به سئوالی درباره اینکه آیا درهای حرم مطهر بسته خواهد شد گفت: تصمیم بر این است که درهای حرم بسته نشود و در همه مدت درها باز است، البته طبیعی است که درهای رواق‌ها و بخش مرکزی حرم در هنگام تدفین بسته باشد. در حد بسیار محدود و ساعات بسیار کمی بخش مرکزی حرم و روضه منوره بسته خواهد بود.

استاندار خراسان رضوی افزود: در مسیر اصلی تشییع، موکب‌های متعددی برای خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان برپا شده و تمامی ظرفیت‌های استان برای برگزاری باشکوه این رویداد بسیج شده است.

مظفری با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای هماهنگی دستگاه‌های اجرایی گفت: برنامه‌ریزی‌ها در قالب هفت کارگروه و ۳۵ کمیته تخصصی انجام شده و همه مقدمات لازم برای میزبانی شایسته از مردم فراهم شده است.

وی ادامه داد: در مشهد مقدس و شهر‌های منتهی به مشهد، سه هزار موکب برای خدمت‌رسانی به زائران تجهیز شده‌اند و مسیر‌های منتهی به مشهد نیز تحت مدیریت قرار گرفته و باز است.

استاندار خراسان رضوی گفت: ۱۵ پارکینگ در ورودی‌های شهر مشهد پیش بینی شده و این ظرفیت‌ها برای مدیریت تردد خودرو‌ها و تسهیل حضور زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم پیش‌بینی شده است.

انتهای پیام/