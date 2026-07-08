همان که سنگش میزنید؛ سنگتان را به سینه میزند
مشاور پیشین رئیسجمهور در واکنش به هتاکیها و شعارهای توهینآمیز علیه وزیر امور خارجه بیان کرد:«همان که سنگش میزنید؛ سنگتان را به سینه میزند.»
به گزارش ایلنا، حسامالدین آشنا، در واکنش به هتاکیهای صورتگرفته علیه عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«همان که سنگش میزنید؛ سنگتان را به سینه میزند.»
این اظهارنظر در پی انتشار تصاویری از شعارها و رفتارهای توهینآمیز علیه عراقچی در حاشیه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی مطرح شده است؛ اتفاقی که واکنش شماری از فعالان سیاسی و رسانهای را در پی داشته است.