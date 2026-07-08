به گزارش ایلنا، حسام‌الدین آشنا، در واکنش به هتاکی‌های صورت‌گرفته علیه عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«همان که سنگش می‌زنید؛ سنگتان را به سینه می‌زند.»

این اظهارنظر در پی انتشار تصاویری از شعارها و رفتارهای توهین‌آمیز علیه عراقچی در حاشیه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی مطرح شده است؛ اتفاقی که واکنش شماری از فعالان سیاسی و رسانه‌ای را در پی داشته است.

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