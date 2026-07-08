به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی در روایت بدرقه پیکر رهبر شهید انقلاب گفت:نخستین احساسی که با خود از آن مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب به همراه آوردم دعا برای ادامه مسیر عزت، اقتدار و پیشرفت ایران بود.

رهبر شهید انقلاب، مقتدر، هوشمند و آینده‌نگر بودند و در مسائل علمی، آموزشی و فرهنگی، سیاسی و دیگر عرصه ها صاحب ایده و مسلط بودند.

فرهنگ ایثار و مقاومت در تاریخ ایران پایدار بوده است و ما برای آنکه ایران، ایران شود خون دل‌ها خورده‌ایم.

دشمن، تمدن ایران را نمی‌شناسد و ایران با اتکا به مردم، خون شهدا و انسجام ملی، مسیر عزت و اقتدار خود را ادامه خواهد داد.

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