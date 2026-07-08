پیام رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در پی انتصاب مجدد رئیس قوه قضاییه
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در پی انتصاب مجدد رئیس قوه قضاییه با صدور پیامی، بر آمادگی کامل این معاونت برای اجرای دقیق منویات رهبر معظم انقلاب و تحقق برنامههای تحولی قوه قضاییه تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، در پی تجدید اعتماد وثیق و ارزشمند رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) و انتصاب مجدد حضرت حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای به ریاست دستگاه قضا، محمد کاظمیفرد پیامی صادر کرد، متن این پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژهای (دامتوفیقاته) رئیس قوه قضاییه
با اهدای سلام و تحیات الهی.
تجدید اعتماد ارزشمند و وثیق رهبر فرزانه انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) در انتصاب مجدد حضرتعالی به ریاست قوه قضاییه که مهر تأییدی بر مجاهدتها و رویکرد تحولآفرین آنجناب در مسیر گسترش عدالت، مبارزه بیامان با مفاسد و ارتقای سرمایه اجتماعی دستگاه قضاست، مایه ابتهاج و مسرت فراوان گردید.
بیتردید، منشور حکیمانه مقام معظم رهبری بهمناسبت هفته قوه قضاییه، نقشه راه مقطع جدید دستگاه عدلیه را با نگاهی ژرف ترسیم نموده است؛ آنجا که معظمله خواستار «فعلیت یافتن تحول قضایی از متن سند و نقشههای راه به عمق زندگی روزمره مردم و فضای محاکم» شدهاند و در کنار مکارمی، چون اخلاص، تقوا، شجاعت و قاطعیت، موفقیت در پیمودن این مسیر را در گرو «ابتکار عمل و بهرهگیری صحیح از فناوریهای نوین و هوشمندسازی امور» دانستهاند و بدینواسطه، مسئولیت کارگزاران این عرصه را در پیشبرد راهبرد کلان «قوه قضاییه هوشمند» دوچندان ساختهاند.
در پرتو این رهنمودهای عالی و در چارچوب تکالیف تحولی دستگاه قضا، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با درک عمیق از این مأموریت خطیر، تعهد راسخ و جهادی خود را تجدید نموده و اعلام میدارد که با اتکا به دانش بومی، توسعه زیستبوم خدمات الکترونیک و کاربست هوشمندانه فناوریهای نوظهور، هوش مصنوعی و حکمرانی دادهمحور، تمامی توان تخصصی خود را در جهت تجلی ملموس «سرعت رسیدگی»، «کاهش تضییع حقوق»، «ارتقای سلامت و اِتقان آرای قضات» و «دسترسی آسانتر به شاخصهای عدالت» به کار خواهد بست تا تصویری شفاف و کارآمد در تراز انتظارات رهبر معظم انقلاب و شأن والای ملت شریف ایران محقق گردد.
اینجانب فرصت را مغتنم شمرده، ضمن تبریک مجدد این انتصاب شایسته، از درگاه حضرت احدیت و در ظل توجهات خاصه حضرت ولیعصر (ارواحنافداه)، دوام توفیقات، عزت و سربلندی روزافزون جنابعالی را در سایه هدایتهای داهیانه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) مسألت دارم.
محمد کاظمیفرد
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه