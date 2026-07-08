میرزائی:
دولت باید تکلیف مطالبات گندمکاران را روشن کند
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، گفت: کشاورز پس از ماهها تلاش و تحمل هزینههای تولید، محصول خود را تحویل دولت میدهد و انتظار دارد دولت نیز با برنامهریزی مشخص و تأمین منابع لازم، بلافاصله نسبت به پرداخت مطالبات وی اقدام کند.
به گزارش ایلنا، غلامرضا میرزائی با اشاره به اهمیت پرداخت بهموقع مطالبات گندمکاران، گفت: کشاورز زمانی که گندم خود را تحویل میدهد، در واقع حاصل ماهها تلاش و زحمت خود را در اختیار دولت قرار داده است و دولت باید برای تأمین نیازهای معیشتی و هزینههای تولید دوره بعدی کشاورزان، سریعاً نسبت به پرداخت مطالبات آنان اقدام کند.
وی افزود: اگر قرار باشد گندم از کشاورز داخلی خریداری نشود، دولت ناچار است همین محصول را از خارج وارد کند و برای آن هزینه ارزی بپردازد؛ بنابراین منطقی نیست با کشاورزی که علاوه بر تولید محصول بومی، اشتغال ایجاد کرده و امنیت غذایی کشور را تقویت میکند، اینگونه برخورد شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه تأخیر در پرداخت مطالبات، مشکلات جدی برای کشاورزان ایجاد میکند، اظهار کرد: متأسفانه همواره موانعی بر سر راه کشاورزان قرار میگیرد که در شأن این قشر زحمتکش نیست و موضوع پرداخت مطالبات گندمکاران نیز به یکی از همین چالشها تبدیل شده است.
میرزائی تصریح کرد: دولت باید از زمان تدوین و ارائه لایحه بودجه، منابع مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم را بهصورت دقیق پیشبینی کند تا در زمان خرید محصول، با مشکل تأمین اعتبار مواجه نشویم و تکلیف کشاورزان از ابتدا مشخص باشد.
نماینده مردم بروجن در مجلس ادامه داد: کشاورز وظیفه خود را انجام داده و محصول خود را تولید و تحویل داده است، مجلس نیز پیگیریهای لازم را انجام میدهد، اما حل این مشکل نیازمند اقدام هماهنگ دولت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از مطالبات گندمکاران همچنان پرداخت نشده است و لازم است دولت هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف این موضوع اقدام کند تا مشکلات معیشتی و تولیدی کشاورزان افزایش پیدا نکند.