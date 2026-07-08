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حمله پهپادی ارتش به پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا در بحرین

حمله پهپادی ارتش به پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا در بحرین
کد خبر : 1810246
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مراکز تجمع نیروهای متخاصم ارتش تروریستی آمریکا در بحرین، هدف پهپادهای ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، به دنبال تهاجم خصمانه دشمن آمریکایی به مناطق نظامی و غیر نظامی در جنوب کشور و نقض مفاد 14 بندی تفاهمنامه، پهپادهای هجومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از بامداد امروز، مراکز تجمع نیروهای متخاصم آمریکا در«پایگاه شیخ عیسی» مستقر دربحرین  را، مورد حمله قرار دادند.

ارتش در این بیانیه تاکید کرد؛ عواقب نقض و شکستن آشکار و مکرر آتش بس با آمریکای جنایتکار است و تمام پایگاه‍های آمریکا در منطقه هدف مشروع پهپادهای ارتش خواهند بود

 

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