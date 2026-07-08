به گزارش ایلنا، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی گفت: قبل از شهادت قائد، نظر اداره کشور بر روی آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای بود،این نبوده که ما چون به آقا علاقه داشتیم، بگوییم آقازاده بیاید.مشروح این گفتگو به شرح زیر است

سؤال: روز‌های سخت و بسیار غم انگیز و البته حماسی برای ایران اسلامی و انقلاب شکوهمند اسلامی است. از منظومه فکری آقای شهید ایران صحبت کنیم و نگاهی بیندازیم از نگاه حضرتعالی به تشییع باشکوهی که در تهران و قم اتفاق افتاد و پیام‌های بی نظیری را به دنیا مخابره کرد. مهمترین ویژگی‌ها و ابعاد شخصیتی امام شهیدمان بپرسم، کدام ویژگی‌ها انقلاب شکوهمند را در مسیر ۳۷ رهبری ایشان به گونه‌ای هدایت کرد که امروز ما بگوییم ایران مقتدر؟

آیت الله علم الهدی: البته شخصیت امام شهید مظلوم ما یک شخصیتی گسترده بود که روی هر نقطه آن انگشت بگذاریم آن نقطه یک ویژگی مخصوص ایشان بوده است. چه در عرصه فقاهت، در چه عرصه عبادت و دیانت و صیانت و مدیریت، روی هر قسمتی که بخواهیم بعنوان در آن خصوصیت، آنچه که ایشان داشتند ویژه ایشان بود و کسی در آن جهت به موقعیتی که ایشان داشتند نمی‌رسید. در عرصه‌های مدیریتی ایشان یک خصیصه‌هایی داشتند که در بعضی از جا‌ها به معجزه شبیه بود. ایشان یکه و تنها در مسئله تنظیم یک مدیریت اصلی در یک جریان بحرانی که نظام را فرا می‌گرفت، تک و تنها تصمیم گیری می‌کردند و طوری هم مطلب را مدیریت می‌کردند که حتی در اجرای مدیریت هم همکار و همراه نداشتند و با صرف اراده و بیان و مدیریت ایشان بحران کاملاً تحت کنترل درمی آمد. یک مورد نبود، چه در طول رهبری ایشان و چه در طول ریاست جمهوری ایشان و چه در دوران مبارزات ایشان. دورانی که ایشان قبل از انقلاب در مبارزه با نظام ستم شاهی بودند از این خصوصیت سیاست و مدیریت حداکثر استفاده می‌شد و با یک حرکتی که انجام می‌دادند انقلاب توسعه پیدا می‌کرد و در آن دوران خفقان و اختناقی که نظام ستم شاهی به وجود آورده بود، با یک طرحی که مقام معظم رهبری در آن زمان اجرا می‌کردند و طراحی آن دست خودشان بود، می‌دیدیم یک فورانی در انقلاب و در مبارزه با نظام ستم شاهی شروع می‌شد. این ویژگی‌ها مخصوص ایشان بود. اما برجسته‌ترین ویژگی‌هایی که آقا داشتند و رمز موفقیت ایشان در این مسائل بود، اخلاص خاص ایشان در درگاه خداوند بود. ایشان فوق العاده مخلص بودند، یعنی جایی که پای خدا وسط بود ایشان به هیچ وجه جریان‌های سیاسی و مسائل مصلحت اندیشی را رعایت نمی‌کردند، آنجایی که بنا بود برای خدا حرکتی انجام بگیرد، مخصوصاً اگر حرکت حرکت مجاهدتی بود. به هیچ وجه آیا مصلحت است، مصلحت نیست، از نظر سیاسی درست است، چقدر در جامعه نفوذ دارد یا ندارد، ایشان یک اخلاصی داشتند و معتقد بودند که کار وقتی برای خدا انجام می‌گیرد، کننده همه کار‌ها خدا است و خود خدا هم همه چیز را آماده می‌کند. سفری که آقا به نجف اشرف داشتند، در سال ۳۶ بود. از سال ۳۶ به این طرف آقا سفری به عتبات نکردند، هیچکس هم فکر نمی‌کرد که واقعاً از ۳۶ به این طرف زیارت آقا نسبت به قبر مطهر امیرالمؤمنین و حضرت سیدالشهداء با استخوان‌های خرد شده انجام شود. این قابل تصویر برای کسی نبود که از سال ۳۶ ایشان توفیق، چون تمام این ایام در محاصره دشمن بودند و ممنوع الخروج از کشور بودند، یا در زندان یا در تبعیدگاه‌ها به سر می‌بردند که برای ایشان امکان نداشت و بعد از پیروزی انقلاب هم شرایطی به وجود آمده بود که رفتن ایشان به زیارت ممکن نبود، با شرایطی که ایشان داشتند نمی‌شد. بعد از سال ۳۶ تا الان ایشان قبر امیرالمؤمنین را زیارت نکنند بعد هم با بدن خرد شده به زیارت قبر امیرالمؤمنین و سیدالشهداء بروند.

سؤال: اشاره کردید به سال‌های دوری رهبر نسبت به عتبات عالیات؟

آیت الله علم الهدی: در ویژگی‌های ایشان اینکه رمز موفقیت شان در همه جا بود و بدون، چون و چرا آقا در همه حرکت‌هایی که در این مدت داشتند، چه در حوزه مبارزات با نظام ستم شاهی، چه در مدیریت‌های مختلفی که در این نظام داشتند تا مقام رهبری و رهبری ۳۱ ساله ایشان، رمز همه موفقیت هایشان اخلاص در درگاه خدا بود، برای خدا بودن و در راه خدا اخلاص داشتن بود. این اخلاص یک ویژگی ایشان بود که بر همه ویژگی‌های ایشان ترجیح داشت و رمز اصلی موفقیت ایشان این بود.

سؤال: یک تشییع باشکوه را در تهران و قم دیدیم. تصاویر این بدرقه تاریخی مردم ایران اسلامی با رهبر شهیدشان به گونه‌ای بود که رسانه‌های خارجی نمی‌توانستند آن را کتمان کنند. عدد‌های عنوان شده از آنها عدد‌های بسیار قابل تحلیلی است. این تشییع و این وداع تاریخی چه پیامی داشت؟

آیت الله علم الهدی: ما باید اول ریشه این حرکت مردم را پیگیری کنیم، مردم در این حرکتی که انجام دادند این مردم بودند که تصمیم گرفتند یا یک جریان دیگری هم در کار مردم دخالت داشت. آنچه که مهم است یک عشق و علاقه ذاتی و باطنی در دل‌های مردم بود که مردم را متوجه شخصیت باعظمت این امام شهید کرد. اما آنکه دل‌ها را منقلب کرد و دل‌ها را متوجه ایشان کرد چه در تجمعات شبانه مردم و چه در مسئله تشییع جنازه، خداوند بود. خداوند متعال حاکم بر دل‌ها است، او دل‌ها را برگرداند، این بنده خالص و خاص خدا بخاطر آن محبوبیتی که در درگاه خدا داشت و تقربی که به درگاه خدا داشت، ذات مقدس پروردگار در این دنیا، بزرگ‌ترین اجری که برای ایشان در این دنیا قرار داد تصرف دل‌های مردم و اثرگذاری در قلب‌های مردم متوجه ایشان شود. در واقع به یک کرشمه دو کار شد، هم دل‌های متوجه ایشان شد، این اجر و پاداش یک عمر اخلاص مندی در درگاه خدا بود که خداوند متعال دل‌ها را برگرداند و این حرکت جمعی مسیر انقلاب را مشخص کرد و یک حیات جدیدی به انقلاب ما بخشید. یعنی انقلاب امروز ما انقلاب ششماه گذشته نیست. ششماه گذشته آثار و وسعت و نفوذ انقلاب با امروز خیلی متفاوت است. امروز چند برابر شده است و این توسعه و نفوذی که انقلاب ما پیدا کرد بخاطر این تصرفی بود که در دل‌های مردم به وسیله خدا شد و خداوند این عشق را در دل‌ها قرار داد و همین ابزار شد برای توسعه و گسترش این انقلاب مقدس اسلامی که مسیر حرکت به طرف ظهور امام زمان است این جاده صاف شود، این برکت این انقلاب بود. یعنی مقام معظم رهبری تمام عمرشان برکت خدمت بود، شهادت شان هم برکت خدمت بود. امام بزرگوار زمانی که در پاریس بودند در یکی از بیانیه هایشان آخر اعلامیه شان این بود که خدایا عمر من به اسلام خدمتی نکرد، طوری قرار بده که مرگ من به اسلام خدمت کند، این دعای امام بود زمانی که در پاریس بودند در اعلامیه‌ای که صادر کردند. مقام معظم رهبری تمام وجودشان در تمام لحظات زندگی خدمت و برکت برای اسلام بود، شهادت شان هم برکتی شد که یک تحول شدید و عمیق در بینش‌های انقلابی مردم به وجود آمد، انقلاب آنچه بود یک بر صد شد و عظمت انقلاب و قدرت انقلاب، نه تنها در داخل کشور، در خارج از کشور در عرصه مقاومت فراگیر شد.

سؤال: برای همین است که مردم عراق چند وقتی است که خودشان را آماده و مهیا می‌کنند و الان پیکر‌های مطهر رهبر شهیدمان همراه با خانواده عزیزشان و شهیدشان دارد از هواپیما خارج می‌شود.

آیت الله علم الهدی: که فرود و فرج و ظهور و دعوت امام زمان است که مقام معظم رهبری از وجود مقدس امام زمان به آیت عظما تعبیر می‌کنند و وجود مقدس را مردم به آنجا برسانند. این مسیر بهترین بایدی است که باید داشته باشیم بعد از این تشییع جنازه و بعد از احساساتی که به خرج دادیم. باید بدانیم دشمن ما را رها نکرده است، دشمنان ما تا الان که این احساسات و این تشییع نبود، دشمن ما در مقام دشمنی به خیال خودش که جریان ولایت و جریان رهبری یک جریان مردمی است، طرح‌هایی را پیگیری می‌کرد که با آنها شکست هم می‌خورد، چون نمی‌دانست عظمت ولایت و رهبری چقدر است، الان فهمیده است. آیت الله میرزای شیرازی خدا رحمت کند، وقتی که فتوای تنباکو را دادند و مردم هم تبعیت کردند و به ایشان خبر دادند که در نتیجه فتوای شما در کاخ ناصرالدین شاه قلیان‌های مرصع شکسته شد. ایشان خیلی متأثر شدند و ناراحت شدند، آن کسی که گزارش داده بود گفت چرا ناراحت شدید، شما فتوا دادید و اثر کرده است و باید خوشحال باشید. گفتند نه من متأثر از این هستم که تا به امروز دشمن قدرت فتوای ما را نمی‌دانست و اینطور برخورد می‌کرد و از امروز که دشمن فهمید قدرت فتوای ما چقدر است، بیشتر مجهز می‌شود که ما را از بین ببرد.

سؤال: چیزی که امروز ما در تشییع پیام اش را به همه دنیا مخابره کرده‌ایم؟

آیت الله علم الهدی: بله اینکه همه دنیا فهمید که مردم نسبت به ولایتمداری شان در؟ هستند؛ لذا دشمن به دنبال یک توطئه‌های سنگین‌تر و ریشه دارتری رفته است که با این بینش و ایده مردم در کشور مقابله و مبارزه کند؛ لذا انواع و اقسام نقشه‌ها را اجرا خواهند کرد، ما نباید صحنه را خالی کنیم، ما باید صحنه را ادامه بدهیم و این تجمعات باید ادامه پیدا کند، مسیر‌ها باید پر شود، ظاهر اجتماعات ما در خط ولایتمداری و در خط پیگیری انقلاب با کمال قدرت باید این مسیر را طی کنیم تا به نتیجه برسیم.

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