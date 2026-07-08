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حضور شیخ ابراهیم زکزاکی در مراسم تشییع مردمی رهبر شهید انقلاب در نجف اشرف

حضور شیخ ابراهیم زکزاکی در مراسم تشییع مردمی رهبر شهید انقلاب در نجف اشرف
کد خبر : 1810221
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رهبر شیعیان نیجریه در مراسم تشییع مردمی رهبر شهید انقلاب اسلامی در نجف اشرف حضور یافت.

به گزارش ایلنا، «شیخ ابراهیم زکزاکی» رهبر شیعیان نیجریه با حضور در مراسم تشییع مردمی رهبر شهید انقلاب اسلامی در نجف اشرف، در کنار هزاران نفر از عزاداران و زائران، پیکر رهبر شهید را بدرقه کرد.

مراسم تشییع در نجف اشرف با حضور گسترده مردم، شخصیت‌های سیاسی و مذهبی از کشورهای مختلف در حال برگزاری است و شرکت‌کنندگان با حضور در این آیین، یاد و خاطره رهبر شهید را گرامی داشتند.

 

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