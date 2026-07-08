حضور سید عمار حکیم در مراسم تشییع مردمی رهبر شهید ایران در نجف اشرف

به گزارش ایلنا، همزمان با برگزاری مراسم تشییع مردمی پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در نجف اشرف، «سید عمار حکیم» با حضور در این آیین، در کنار اقشار مختلف مردم عراق و زائران، به مقام شامخ رهبر شهید ادای احترام کرد.

مراسم تشییع در نجف اشرف با حضور گسترده شخصیت‌های سیاسی، مذهبی، عشایری و هزاران نفر از مردم عراق در حال برگزاری است و شرکت‌کنندگان با سردادن شعارها و ابراز همدردی، پیکر رهبر شهید را بدرقه می‌کنند.

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