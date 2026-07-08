حسن هانی زاده دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل بین‌الملل درباره نقض یادداشت تفاهم از سوی آمریکا و سرانجام یادداشت تفاهم گفت: یادداشت تفاهم کاملاً واضح و شفاف است، اما متأسفانه ایالات متحده بدون توجه به پیامدهای نقض بندهای این توافق نامه، سعی می‌کند با اعمال قدرت نظامی، تسلط خود را بر تنگه هرمز تحمیل کند.

وی ادامه داد: گزارش‌ها حاکی از آن است که آمریکا با کمک برخی کشورهای حوزه خلیج فارس در تلاش است تا خارج از مرزبندی تعیین‌شده از سوی ایران، کشتی‌ها را از مسیر جنوبی تنگه هرمز عبور داده و به صورت یک‌جانبه عوارض دریافت کند. هدف آمریکا این است که در آینده بر تنگه هرمز مسلط شده و مانع عبور نفتکش‌های عازم چین شود.

این کارشناس حوزه سیاست خارجی تصریح کرد: در واقع مشکل اصلی آمریکا با چین است و سعی دارد چین را محاصره کرده و مانع صادرات نفت کشورهای منطقه به سوی این کشور شود. این اقدامی غیرقانونی است، زیرا تنگه هرمز در اقلیم و محدوده دریایی ایران قرار دارد و آمریکا حقی برای لشکرکشی از آن سوی اقیانوس‌ها و محاصره تنگه هرمز ندارد.

هانی زاده گفت: به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها در تلاش هستند رژیم حقوقی خودساخته‌ای را بر تنگه هرمز اعمال کنند و کشتی‌ها را بدون مشارکت ایران مدیریت کنند. رخداد اخیر برای یک کشتی قطری در جنوب تنگه هرمز، در آینده مشکلاتی را برای اجرای بندهای یادداشت تفاهم نامه ایران و آمریکا ایجاد خواهد کرد و ممکن است شرایط را تغییر دهد.

وی ادامه داد: از نظر فنی، اساساً در بخش جنوبی تنگه هرمز به دلیل وجود صخره‌های بزرگ و بستر سنگی، امکان تردد ایمن و آرام کشتی‌ها وجود ندارد؛ از سوی دیگر، آبخور نفتکش‌های بزرگ بسیار زیاد است، در حالی که عمق آب در سمت عمان بسیار کم است. این موضوع مشکلات لجستیکی و جغرافیایی ایجاد می‌کند، اما با این حال آمریکایی‌ها اصرار دارند بدون مشارکت ایران، مدیریت تردد کشتی‌ها را در دست بگیرند و رژیم جدیدی را اعمال کنند که این اقدام مغایر با منافع ملی ایران و ناقض توافقنامه فی‌مابین است. طبیعتاً ایران نیز اقدامات مقتضی را در پاسخ انجام خواهد داد.

این کارشناس مسائل بین الملل گفت: در حالی که عمان در تلاش برای مشارکت با ایران است، اما تهدیدات دونالد ترامپ علیه پادشاهی عمان، این کشور را در وضعیت دشوار و تردید قرار داده و مانع از همکاری لجستیکی با ایران در مدیریت تنگه هرمز شده است. به نظر می‌رسد آمریکا و شخص دونالد ترامپ سعی دارند از طریق تهدید کشورهای حوزه خلیج فارس، از جمله عمان، مانع شکل‌گیری سیستم مدیریت مشترک ایرانی-عمانی برای تنگه هرمز شوند تا واشنگتن بتواند بدون نظارت و مشارکت دیگران، مدیریت تنگه را بر عهده بگیرد.

هانی زاده درباره اینکه آیا ممکن است جی دی ونس برای حضور در انتخابات بعدی ریاست جمهوری تلاش کند تا این توافق نامه حفظ و اجرایی شود، گفت: جی دی ونس مواضع نسبتاً معتدل‌تری در مقایسه با دونالد ترامپ دارد و هم‌اکنون سعی می‌کند تا حدی محبوبیت خود را در سطح داخل آمریکا و کشورهای جهان افزایش دهد و می‌کوشد از تفاهم با ایران، دستاورد سیاسی کسب کند.

وی ادامه داد: با این حال به نظر می‌رسد دونالد ترامپ اکنون سعی دارد تا مدت باقی‌مانده از دوره ریاست‌جمهوری‌اش اعمال قدرت کرده و مانع از اجرایی شدن یادداشت تفاهم ایران و آمریکا شود، در حالی که جی دی ونس تلاش دارد به این یادداشت تفاهم احترام بگذارد؛ اما در حال حاضر تمام قدرت در دست ترامپ است. به همین دلیل به نظر می‌رسد که ترامپ با استفاده از هژمونی و قدرت سعی می‌کند که به نوعی مانع اجرایی شدن تفاهم نامه ایران و آمریکا شود.

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