طواف پیکر مطهر رهبر شهید و خانواده ایشان در صحن حرم امام علی (ع) و حرمین کربلا/ برگزاری مراسم اقامه نماز بر پیکرها

به گزارش خبرنگار ایلنا، پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای خانواده ایشان، شب گذشته وارد نجف اشرف شد و با استقبال گسترده و پرشور مردم و زائران عراقی به محل استقرار منتقل شد.

همزمان با ورود پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی به فرودگاه نجف اشرف، هزاران نفر از مردم و زائران عراقی با حضور در محل، از این پیکر مطهر استقبال کردند.

در این مراسم، هزاران نفر از مردم و زائران حسینی از شهرهای مختلف عراق با در دست داشتن پرچم‌های عزا و نمادهای سوگواری، ضمن ابراز همدردی با ملت ایران، در آیین استقبال و مشایعت پیکر مطهر شرکت کردند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، آیین تشییع این پیکر مطهر صبح امروز چهارشنبه در نجف و سپس در کربلای معلی برگزار خواهد شد.

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نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در حرم امام حسین علیه‌السلام به امامت شیخ عبدالمهدی الکربلائی، نماینده آیت‌الله سیستانی

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ورود پیکر مطهر رهبر شهید به حرم سیدالشهدا(ع)

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محل تعیین شده برای قرار دادن تابوت رهبر شهید در حرم امام حسین علیه السلام

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حضور مرجع تقلید شیعیان کربلا در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب

آیت‌الله سید تقی المدرسی، از مراجع تقلید شیعیان در کربلا به حرم امام حسین برای حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب رفتند.

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جمعیت حاضر در بین‌الحرمین در آستانه مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید

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تصاویری از حرم مطهر امام حسین (ع) در انتظار ورود امام شهید

پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی وارد کربلای معلی شد.

پس از انتقال پیکرهای پاک قائد شهید و اعضای خانواده ایشان به عراق، پیکرهای اعضای خانواده ایشان امروز به شهر مقدس کاظمین منتقل شدند.

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حرکت دسته های عزاداری به سمت بین الحرمین ۳ ساعت پیش از آغاز مراسم تشییع رهبر شهید در کربلا

تشییع باشکوه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در نجف اشرف پایان یافت

مراسم اقامه نماز و طواف بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، دقایقی پیش در بارگاه امام علی (ع) به پایان رسید.

این تشییع که حدود ۷ ساعت به طول انجامید، مسیر ۶ کیلومتری تا حرم را با ازدحام عظیم جمعیت پشت سر گذاشت.

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پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب به مقابل ایوان طلای حرم امیرالمؤمنین علیه‌السلام رسید و زیارت امین‌الله در حال قرائت است.

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ورود پیکر رهبر شهید انقلاب به حرم امیرالمومنین(ع)

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سید مقتدی الصدر، رهبر جریان صدر عراق، در مراسم باشکوه تشییع پیکر مطهر رهبر شهید حضور یافت.

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ورود آیت‌الله سید محمد تقی الحکیم به حرم امام علی(ع) برای اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید امت

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تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در صحن مطهر حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها؛ حرم حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام.

فرزندان مرجع عالی‌قدر، آیت‌الله سیستانی، در حرم امیرالمومنین(ع) برای شرکت در مراسم تشییع و اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید حضور یافتند.

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پیکر رهبر شهید انقلاب وارد حرم امیرالمومنین(ع) شد.

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خودروی حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی به نزدیکی وادی‌السلام و حرم حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام رسید.

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تصاویری از خودروی حامل پیکر مطهر رهبر شهید میان انبوه جمعیت عزادار

پیکرهای مطهر شهدای خانوادهٔ رهبر شهید انقلاب در جوار ضریح حضرت عباس(ع)

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پیکرهای مطهر اعضای خانواده رهبر شهید در حرم مطهر امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) در کربلای معلی تشییع شد.

جمعیت کثیری از مردم عراق برای وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب در خیابان های عراق حضور یافتند.

شیخ ابراهیم زکزاکی در بین عزاداران رهبر شهید انقلاب در نجف اشرف حضور یافت.

سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق در مراسم تشییع مردمی رهبر شهید انقلاب اسلامی در نجف اشرف حضور یافت.

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تصاویری از تشییع خانواده رهبر‌شهید ایران در حرم حضرت اباالفضل (ع)

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تشییع پیکرهای خانوادهٔ رهبر شهید انقلاب در حرم حضرت اباالفضل(ع)

اقامۀ نماز بر پیکر خانوادۀ رهبر شهید ایران در حرم امام حسین (ع)

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پیکرهای مطهر شهدای خانواده رهبر شهید انقلاب وارد حرم سیدالشهداء علیه‌السلام شدند

پیکر‌های مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده‌ شهیدشان، بر گرد ضریح مطهر حضرت امیرالمومنین (ع) در نجف اشرف طواف داده شده و بر پیکرهای مطهر شدا، نماز میت اقامه شد. پس از تشییع پیکر مطهر در نجف اشرف، پیکرهای مطهر رهبر شهید انقلاب به کربلا می رود و همچنین پیکر مطهر خانواده ایشان وارد کربلای معلی شد.

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اهتزاز پرچم «قوموا لله» باید برخاست در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید ایران در نجف

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آیت الله شیخ محمد یعقوبی، از مراجع عظام تقلید و شخصیتهای برجسته حوزه علمیه نجف، امروز (چهارشنبه) با حضور در جمع میلیونی عزاداران، در مراسم تشییع پیکر مطهر امام امت، آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای در شهر مقدس نجف اشرف شرکت کرد.

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پیکر امام شهید پس از انتقال به صحن حرم امیر المومنین(ع) در این حرم نورانی زیارت و طواف داده شد.

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همچنین نماز بر پیکر ایشان توسط آیت الله سید محمدتقی حکیم اقامه شد.

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قرار است در ادامه پیکر مطهر برای تشییع به کربلا منتقل شود.

رئیس‌جمهور کشورمان نیز شب گذشته همراه پیکر رهبر شهید در نجف اشرف حاضر شد و پس از دیدار و گفتگو با علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق و همچنین زیارت بارگاه ملکوتی حضرت امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) عراق را ترک کرد.

آیین رسمی استقبال از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، آیت‌الله‌ سید علی حسینی خامنه‌ای، با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌ جمهوری اسلامی ایران، جمعی از مقامات عالی‌رتبه لشکری و کشوری جمهوری اسلامی ایران و همچنین مقامات ارشد دولت عراق و مسئولان عالی‌رتبه محلی، در فضایی آکنده از اندوه، احترام و شکوه برگزار شد.

در این مراسم، رئیس‌جمهور و هیئت همراه در کنار مقامات عراقی با ادای احترام به مقام شامخ قائد شهید و رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی، یاد و خدمات ماندگار ایشان در اعتلای امت اسلامی را گرامی داشتند.

گفتنی است مراسم وداع و ادای احترام به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی روز جمعه (۱۱ تیرماه) با حضور مقامات و سران کشورهای مختلف برگزار شد همچنین مراسم وداع مردمی نیز در روزهای شنبه و یکشنبه (۱۳ و ۱۴ تیرماه) با حضور خیل عظیم عزاداران در مصلی تهران برگزار شد همچنین در روز دوشنبه (۱۵ تیرماه) پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران و با حضور میلیون‌ها نفر از مردم عزادار تشییع و بدرقه شد و پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی برای تشییع در قم به این مسجد مقدس جمکران منتقل شد و بعد از اقامه نماز توسط آیت الله جوادی آملی از مسجد مقدس جمکران تا حرم حضرت معصومه با حضور سیل جمعیت عزادار تشییع شد.

براساس اعلام ستاد تشییع، پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده ایشان بعد از تشییع در نجف اشرف و کربلای معلی روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه در مشهد مقدس به خاک سپرده خواهد شد.

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