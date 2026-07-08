مالکی در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
تشکیل کمیته حقوقی ایران و عمان برای پیگیری مسائل مشترک تنگه هرمز/ ترکیه مراقب باشد تحت تأثیر زرق و برق ادبیات ترامپ قرار نگیرد
بدون اجازه جمهوری اسلامی ایران هیچ اقدامی در تنگه هرمز امکانپذیر نیست
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با رد اظهارات اخیر رئیسجمهور فرانسه درباره تنگه هرمز، گفت بدون اجازه جمهوری اسلامی ایران هیچ اقدامی در این آبراه راهبردی امکانپذیر نیست؛ وی همچنین از تشکیل کمیته حقوقی مشترک ایران و عمان خبر داد و نسبت به سفر ترامپ به ترکیه هشدار داد.
فداحسین مالکی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره صحبتهای رئیسجمهور فرانسه مبنی بر همکاری با کشورهای منطقه برای مینروبی تنگه هرمز آن هم باتوجه به اینکه بارها ایران بر مالکیت این تنگه تاکید کرده است، گفت: جمهوری اسلامی ایران با بستن تنگه هرمز که در زمان سرداران شهید تنگسیری و پاکپور قدرت منطقهای و بینالمللی خود را بر تنگه هرمز ثابت کرد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به تحولاتی که در بازارهای مختلف انرژی و اقتصادی در جهان به واسطه بسته شدن تنگه هرمز به وجود آمد، اظهار داشت: پس بستن و محدودیتی که ایران بر تنگه هرمز اجرا کرد، مشکلاتی برای همه به وجود آمد، اثرات اقتدار ایران خود را در اقتصاد منطقه و دنیا و همچنین در انرژی منطقه و دنیا نشان داد و ثابت شد که آبهای سرزمینی متعلق به خود کشورهای منطقه است که تنگه راهبردی هرمز نیز همین مسئله را نسبت به جمهوری اسلامی نشان داد.
مالکی با یادآور شد: ایالات متحده دست به محاصره تنگه هرمز زد که شاهده بودیم محاصره تنگه توسط آمریکاییها نه تنها هیچ تأثیری نداشت، بلکه کار را پیچیدهتر و بغرنجتر کرد و ایران مصممتر شد و معادلات اقتصادی و انرژی دنیا نیز به هم ریخت. بهگونهای که ترامپ نیز در یکی از توییتهای خود اعلام کرد که محاصره تنگه هرمز نیز تأثیری نداشته است، جز اینکه گرفتاریهای کشورها در حوزه نفت، انرژی و اقتصاد بیشتر شد.
وی ادامه داد: این موضوع که اکنون توسط رئیسجمهور فرانسه و برخی از کشورهای اروپایی مطرح میشود، فرار رو به جلو است و خودشان نیز میدانند که بدون اجازه جمهوری اسلامی ایران هیچ حرکتی نمیتوانند انجام دهند و ما این را نیز در راستای تحرکاتی قرار میدهیم که صورت میگیرد تا میز مذاکرات را پیچیدهتر کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قطعاً جمهوری اسلامی ایران تصمیمگیرنده تنگه هرمز است و هر اقدام و هر تعهدی را هم که پذیرفته باشد، خود به آن عمل میکند و اگر هم خواسته باشد که در جایی، بهاصطلاح، نسبت به کشورها نوع همکاری مشخص شود، خود جمهوری اسلامی ایران این کار را انجام میدهد.
وی درباره این که اکنون بحث عمان مطرح است و خبری نیز آمده بود که عمانیها گفتهاند که یک شرکت مشترک بین تهران و مسقط برای دریافت هزینه خدمات این تنگه راه اندازی شود، گفت: آمریکاییها، به دنبال این بودند و هستند که آبراه جدیدی در کنار سواحل عمان و تنگه هرمز ایجاد کنند که این نیز تأثیری ندارد به خاطر اینکه تنگه هرمز مالکیت خاص خود را دارد.
مالکی با بیان اینکه دوستان عمانی ما هم حواسشان جمع است که با طناب آمریکاییها نباید خودشان را غافلگیر کنند و هر آنچه که در آنجا مطرح است، بین جمهوری اسلامی ایران و عمان است، عنوان کرد: کمیته حقوقی نیز تشکیل شده تا دو کشور مباحث حقوقی و بینالمللی را دنبال کنند و اگر هم همانطور که عمانیها هم گفتهاند، موضوع مشترکی را خواسته باشند دنبال کنند همان تشکیل کمیته مشترک است که بحثهای حقوقی هم در آن دنبال میشود، باید سعی کنند که موضوعات خود را جدا از منطقه و بینالملل، خصوصاً آمریکا و اروپا، پیگیری کنند.
وی درباره سفر ترامپ به ترکیه برای شرکت در نشست ناتو که با اعتراض مردم این کشور هم همراه شده است، عنوان کرد: بوی بدی از یک سفر میآید؛ چرا؟ چون هر جایی که این فرد شوم سفر کرده، اثرات نامطلوبی هم برای خود آن کشور و هم برای منطقه داشته است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اظهار داشت: ما خیلی به سفر ترامپ به ترکیه خوشبین نیستیم و دوستان ترک نیز به این موضوع واقف هستند که حضور ترامپ در هر کدام از کشورها، جز بدبختی، چیز دیگری نمیتواند داشته باشد. بعد هم رفتار ترامپ را همگان دیدهاند که با ایما و اشاره به تحقیر افراد کشورها میپردازد. مشاهده کردیم در سفری که وی چندی قبل به عربستان داشت، چقدر کشور عربستان را تهدید کرد و چقدر کشورهای مسلمان را تحقیر کردند.
وی با اشاره به مواضع رئیس جمهور ترکیه در جنگی که اسرائیل و آمریکا عیله ایران راه انداختند، یادآور شد: با توجه به موضعگیریهای خوبی که ترکیه اخیراً در جنگی که رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران داشتند، از خود نشان داد، ما هم بازیگری خوبی از این کشور، بهویژه علیه رژیم صهیونیستی، از این کشور مشاهده کردیم.
مالکی تاکید کرد: دولتمردان ترکیه باید مراقب باشند که در این سفر، به هر حال، تحت تأثیر زرق و برق ادبیات ترامپ قرار نگیرند. امیدواریم که، دوستان ترکمان نسبت به این موضوع حواسشان جمع باشد. چراکه ملتهای مسلمان، جدا از دولتها، با توجه به کشتارهای وحشیانهای که ترامپ در غزه جاهای دیگر و همچنین علیه جمهوری اسلامی ایران رقم زده حساسیتهای بسیار بالایی دارند.
وی گفت: ترامپ رهبری جمهوری اسلامی را مورد هدف قرار داده و جنایاتی بسیاری همچون مدرسه میناب را انجام داده است، بنابراین مردم ترکیه و سایر مسلمان حساسیتهای منفی بسیار بالایی نسبت به او دارند. فرهنگ ترک و ایران از هم جدا نیست و قطعاً این سفر بازتاب خوبی نخواهد داشت.