سفر تحمیلی ترامپ به ترکیه نتیجه مثبتی نخواهد داشت/ حضور مردمی در تشییع رهبر انقلاب، پیام وحدت ملت ایران به جهان بود

یعقوب رضازاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره حضور گسترده مردم در تشییع رهبر شهید انقلاب و بازتاب جهانی این حضور گفت: ابتدا شهادت رهبر کبیر انقلاب‌مان، حضرت امام آیت‌الله سید شهید خامنه‌ای را تسلیت می‌گویم. شهادت ایشان، درس ایثارگری، مقاومت، عهد پایداری در مقابل ظلم، در مقابل ظالمین و در حقیقت، عدم بیعت با استکبار جهانی را به تمام آزادگان و مسلمانان جهان، به‌ویژه شیعیان جهان، نشان داد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خاطرنشان کرد: از روز جمعه شاهد هستیم که ایران میزبان عاشقان ولایت و رهبر انقلاب است. در روزهای وداع و روز نمازشان و تشییع ایشان در تهران، همچنین در نمازشان در مسجد جمکران و تشییع در قم و نجف حضور گسترده مردم را دیدیم و قطعا در ادامه راه هم در شاهد این حضور گسترده مردم خواهیم بود.

وی با بیان این‌که دنیا واقعاً پایداری و حضور ملت ایران را به صورت یکپارچه دید، عنوان کرد: این حضور به خاطر تشییع امام نبود، بلکه حضور ملت ایران و محور مقاومت، در برابر ایستادگی و مقابله با استکبار جهانی بود. به اعتقاد من، این پیام، یک پیام بزرگ به تمام ملت‌های دنیا، به‌ویژه امپریالیسم جهانی و صهیونیسم جهانی بود که نشان داد ملت ایران پای رهبرشان تا آخرین لحظه شهادتشان بودند و هم بیعت تازه‌ای با امام جدید خودشان، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، ان‌شاءالله خواهند داشت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حماسه حضور مردم در تشییع رهبر انقلاب و این ایستادگی‌شان در میدان، به نظر من، یک پیروزی سیاسی بزرگ در دنیا بود که نشان داد ملتی به صورت یکپارچه و با وحدت کامل و با اتحاد کامل و همدلی کامل، پشت نظام‌شان، رهبرشان و انقلابشان ایستادند.

رضازاده در پاسخ به این‌که این سرمایه‌ای که به خیابان آمده و در تشییع رهبری حضور پیدا کرده، چقدر می‌تواند برای ما در دنیا اعتبار جمع کند و در معادلات بین‌المللی تأثیرگذار باشد، گفت: از اولین شب شهادت رهبر انقلاب، در ۹ اسفند سال ۱۴۰۴، تا امروز مردم بیش از چهار ماه است که در عزای رهبرشان و در حفاظت از خیابان همه شب‌ها تجمع کردند. زن و مرد و پیر و جوان در میدان‌ها و شهرهای بزرگ، شهرهای کوچک، حتی در روستاها، به خاطر این‌که امنیت نظام خودشان را تأمین کنند به میدان آمدند.

وی یادآور شد: دشمن، با تمام قوا، اعم از منافقین، ضدانقلاب داخلی، سلطنت‌طلب‌ها و در رأس آن‌ها آمریکا و اسرائیل، آمده بودند تا بعد از شهادت رهبر انقلاب سقوط نظام جمهوری اسلامی و انقلابمان و از هم پاشیدن کشورمان را رقم بزنند؛ اما اتحاد و همین حضور ملت، مخصوصاً در تجمعات شبانه در چهار ماه گذشته و مخصوصاً، در تشییع پیکر رهبر عزیزمان همه این‌ها نشان از این بود که مردم، خودشان، در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی می‌ایستند و نقشه دشمنان را بر آب می‌کنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: حضور مردم در خیابان‌ها و تشییع رهبر انقلاب، یک پیام بسیار ارزشمند برای تمام کشورهای آزادی‌خواه دنیا بود که اگر رهبرانشان حامی ملتشان باشند و از ملتشان دفاع کنند و به ملتشان احترام بگذارند و هوای ملت خودشان را داشته باشند، قطعاً این ملت در روزهای سخت، پشتیبان آن‌ها در مقابل دشمنان خواهد بود.

وی درباره سفر ترامپ به ترکیه گفت: ملت ترکیه و مردم مسلمان ترکیه، به عنوان یک کشور در همسایگی ما هستند. در مرزهای غربی ما، که حدوداً ۵۸۹ کیلومتر با کشور ترکیه مرز مشترک داریم، قطعاً مردم ترکیه از حضور ترامپ خوشحال نیستند. شاهد هستیم با اعتراض، نارضایتی و انزجار خودشان را نسبت به سفر ترامپ برای حضور در نشست ناتو اعلام کردند و تظاهرات بسیار خشونت‌آمیزی با پلیس ترکیه داشتند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تأکید کرد: معتقدم هم سران و هم مردم ترکیه می‌دانند کشور ایران، به عنوان یک کشور قدرتمند در منطقه غرب آسیا، می‌تواند بزرگ‌ترین شریک تجاری و اقتصادی برای ملت ترکیه باشد.

وی گفت: ما با توجه به مرز مشترکی که با ترکیه داریم و به همین خاطر می‌توانیم بگوییم که کلید دروازه شرق و غرب آسیا به ترکیه و اروپا از کشور ما می‌گذرد. لذا من بعید می‌دانم که این سفر نتایج خوبی برای ترامپ داشته باشد؛ یعنی قطعاً این یک سفر تحمیلی است و ملت ترکیه، در کنار ملت ایران، یک ملت مشترک برای مقابله با رژیم صهیونیستی و آمریکایی هستند.

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