به گزارش ایلنا،زهرا خدادادی با بیان این که تسریع در پرداخت وام ازدواج از سوی شبکه بانکی می‌تواند بخشی از مشکلات مالی زوجین برای آغاز زندگی مشترک را کاهش دهد، گفت: تأخیر در پرداخت این تسهیلات موجب افزایش هزینه‌های ازدواج خواهد شد؛ لذا بانک مرکزی باید در این رابطه اقدام اساسی انجام دهد.

وی افزود: بانک‌ها باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به پرداخت وام ازدواج اقدام کرده و از ایجاد بروکراسی‌های غیرضروری، درخواست ضامن‌های متعدد و طولانی شدن فرآیند پرداخت خودداری کنند.

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: تأمین به‌موقع منابع مالی و نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها، نقش مهمی در اجرای کامل این سیاست حمایتی دارد و دولت و بانک مرکزی باید با نظارت مستمر، زمینه پرداخت سریع و بدون وقفه وام ازدواج را فراهم کنند.

وی عنوان کرد: تسریع در پرداخت وام ازدواج علاوه بر حمایت از زوجین، می‌تواند موجب افزایش تقاضا در بازار کالاهای مصرفی، رونق برخی کسب‌وکارها و تقویت شاخص‌های اقتصادی مرتبط با مصرف خانوار شود؛ بنابراین بانک ها باید مساعدت لازم را در این رابطه داشته باشند

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