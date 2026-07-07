خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خدادی:

بانک‌ها پرداخت وام ازدواج را در اولویت قرار دهند

بانک‌ها پرداخت وام ازدواج را در اولویت قرار دهند
کد خبر : 1809827
لینک کوتاه کپی شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانک‌ها پرداخت وام ازدواج را در اولویت قرار دهند و نباید در این رابطه تعلل کنند.

به گزارش ایلنا،زهرا خدادادی با بیان این که  تسریع در پرداخت وام ازدواج از سوی شبکه بانکی می‌تواند بخشی از مشکلات مالی زوجین برای آغاز زندگی مشترک را کاهش دهد، گفت: تأخیر در پرداخت این تسهیلات موجب افزایش هزینه‌های ازدواج خواهد شد؛ لذا بانک مرکزی باید در این رابطه اقدام اساسی انجام دهد.

وی افزود: بانک‌ها باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به پرداخت وام ازدواج اقدام کرده و از ایجاد بروکراسی‌های غیرضروری، درخواست ضامن‌های متعدد و طولانی شدن فرآیند پرداخت خودداری کنند. 

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: تأمین به‌موقع منابع مالی و نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها، نقش مهمی در اجرای کامل این سیاست حمایتی دارد و دولت و بانک مرکزی باید با نظارت مستمر، زمینه پرداخت سریع و بدون وقفه وام ازدواج را فراهم کنند.

وی عنوان کرد: تسریع در پرداخت وام ازدواج علاوه بر حمایت از زوجین، می‌تواند موجب افزایش تقاضا در بازار کالاهای مصرفی، رونق برخی کسب‌وکارها و تقویت شاخص‌های اقتصادی مرتبط با مصرف خانوار شود؛ بنابراین بانک ها باید مساعدت لازم را در این رابطه داشته باشند

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی