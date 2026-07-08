کوثری در گفتوگو با ایلنا:
حضور مردم در تشییع رهبر شهید، محاسبات دشمن را بر هم زد/ «ایران قوی» برای همه ایرانیان است/ آمریکاییها دست از پا خطا کنند، افقی به کشورشان برمیگردند
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب پیام روشنی به داخل و خارج از کشور داشت، گفت: این حضور نشان داد مردم با وجود همه سختیها به نظام جمهوری اسلامی وفادار هستند و همین همراهی، محاسبات دشمن را بر هم زده است.
اسماعیل کوثری در گفتوگو با ایلنا، درباره ارزیابی خود از حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید عنوان کرد: به ارواح پاک شهدا، مخصوصاً امام شهید عزیزمان، فرماندهان، دانشمندان، شهدای خانواده ایشان و شهدای دانشآموز شهرستان میناب سلام میفرستم.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: درباره حضور مردم در تشییع پیکر پاک رهبر شهید انقلاب، باید بگوییم در دنیا واقعاً چنین حماسهای که مردم ما آفریدند بینظیر است.
وی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب درباره بعثت مردم ایران، بیان کرد: حضرت آقا، امام شهیدمان، پیشبینی کردند که مردم مبعوث میشوند؛ با این پیشبینی ایشان مسئولیت واقعاً بسیار سنگینی بر عهده این مردم گذاشته شد و مردم بهخوبی هم عمل کردند و در عمل نیز میبینیم که بیش از چهارماه است که با عملکردشان از عهده این مسئولیت سنگین برآمدند و آن را نشان دادند.
کوثری یادآور شد: از نخستین شب اول تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشور شاهد حضور مردم بودیم و همین حضور از شب اول بود که باعث شد دشمن تمام محاسباتش برهم بخورد. علت این است که حضرت امام در سال ۶۶ در خطابی مستقیم به آمریکا فرمودند که شما شاید بیایید بمباران کنید و موشک بزنید، ولی یک روزی میخواهید به این سرزمین، وارد شوید؛ آن وقت این مردم هستند که حسابتان را خواهند رسید، یعنی همان موقع هم حضرت امام مسئولیت مردم را دقیقاً مشخص کردند.
وی خاطر نشان کرد: نیروهای مسلح مقتدر ما در میدان حضور دارند و شاهد بودیم که چه کردند، اما به گفته امام و رهبر شهیدمان این مردم هستند که نتیجه را عوض میکنند. البته باید این نکته را گفت که بسیاری از کشورها هم نیروی مسلح دارند، اما نیروی مسلح ما دقیقاً برخاسته از همین مردم است؛ وابسته به بیگانه نیست و به همین دلیل است که خواسته رهبری و مردم را دقیقاً پیاده میکند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ادامه داد: اثرات حضور مردم و نیروهای مسلح برخاسته از مردم این است که به بیگانگان و جنایتکاران قرن بیستویکم، یعنی آمریکا و صهیونیست، تفهیم شد که اینچنین نیست که شما خیال کنید اگر بتوانید چند بمب و چند موشک بزنید، دیگر کار تمام است. خیر، اشتباه شما همینجا است؛ زیرا مردم و ملت ایران را نشناختهاید.
وی با بیان اینکه اگر در هشت سال دفاع مقدس بسیج حضور نداشت، بسیاری از امور با مشکل مواجه میشد، عنوان کرد: در قانون هم پیشبینی شده بود که سپاه از ظرفیت بسیج استفاده کند. هنگامی که سپاه بسیج را به کار گرفت، شاهد بودیم که به هیچ عنوان اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک کشورمان در اختیار دشمن باقی بماند.
وی ادامه داد: این نشان میدهد که مردم این کشور مسئولیتپذیر هستند و دلیل آن هم این است که نظام را از خود میدانند. اگر مردم نظام را متعلق به خود نمیدانستند، قطعاً هرگز اینگونه وارد میدان نمیشدند و مسئولیت نمیپذیرفتند.
کوثری تاکید کرد: دشمنان بدانند این ملت پای کار با رهبرش و با مسئولینشان ایستادهاند و به هیچوجه در مقابل این جنایتکارها کوتاه نخواهد آمد. اگر بخواهد اقدامی کنند و اشتباه دیگری را انجام دهند، قطعاً اینچنین نیست که مردم بگذارند دست از پا خطا کنند، بلکه بلایی بر سرشان خواهند آورند که به مراتب فراتر از مرحله اول جنگ رمضان یا جنگ ۴۰ روزه، خواهد بود؛ بهگونهای که به قول معروف عمودی که آمدند، افقی به آمریکا برگردند.
وی با اشاره به اینکه مسئولان آمریکا باید جلوی «ترامپِ قمارباز» را بگیرند، گفت: مسئولان آمریکایی نباید اجازه دهند مردم و نیروهای مسلح این کشور وارد خطرناکترین پرتگاه، یعنی رویارویی با ایران، شوند؛ زیرا جبهه مقاومت قطعاً و یقیناً کوتاه نخواهد آمد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: در چنین شرایطی، مشکلات متعدد و پیچیدهای که آمریکا هماکنون با آن مواجه است، تشدید خواهد شد و در نهایت، این کشور بازنده این میدان خواهد بود. در آن صورت جنازههای بسیاری از این منطقه به آمریکا بازگردانده خواهد شد.
وی اظهار داشت: رژیم اشغالگر قدس هم ناچار خواهد شد بساط خود را بهطور کامل جمع کند و از منطقه غرب آسیا خارج شود و به همان کشورهایی بازگردد که از آنجا آمده و با تجاوز به فلسطین، این سرزمین را اشغال کرده است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره این که تحلیل برخی از رسانههای خارجی و کارشناسانشان این است که حضور مردم ایران در مراسم تشییع رهبر شهید را میتوان نوعی رفراندوم در کشور ایران دانست و این پاسخ مردم به آن حرفهایی است که مدتهاست دشمنان ایران میزنند، شما این تحلیل را چگونه ارزیابی میکنید، گفت: این کلمه یا واژه رفراندوم به نوعی بازی است؛ همانطور که مثلاً میگویند حقوق بشر باید رعایت شود، اینها خودشان کجا حقوق بشر را رعایت کردهاند؟
وی ادامه داد: اگر بخواهیم این موضوع را تحلیل کنیم، کافی است به راهپیمایی ۲۲ بهمن در هر سال نگاه کنیم؛ در سراسر کشور همین صحنهها تکرار میشود. البته این بار، در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، این حضور گستردهتر بود.
این نماینده مجلس افزود: مشاهده کردیم که بسیاری از ایرانیانی که به «ایران قوی» اعتقاد دارند نیز در این مراسم حضور یافتند. هیچ اشکالی هم ندارد و هیچکس هم نگفته است که چرا آمدهاند؛ چراکه ایران متعلق به همه ایرانیان است و «ایران قوی» نیز برای همه ایرانیان است. حضرت آقا نیز همواره بر همین موضوع تأکید داشتهاند و آن را مطالبه کردهاند. بنابراین، این مسئله موضوعی نیست که تنها به امروز مربوط باشد.
کوثری بیان کرد: هر نامی که بخواهند بر حضور مردم در تشییع رهبر شهیدمان بگذارند، اصل ماجرا این است که مردم با حضور خود، با وجود همه سختیهایی که متحمل شدند و با وجود اینکه از دورترین نقاط کشور، حتی از فاصله دو هزار کیلومتری و بیشتر، خود را به مراسم رساندند، به دنیا نشان دادند که به نظام جمهوری اسلامی وفادار هستند و میخواهند زیر پرچم ولایت به زندگی خود ادامه دهند.
وی گفت: قطعاً ایشان نیز خواهان ایران قوی و ایران پیشرفته بودند و هستند. این موضوع دیگر صرفاً یک ادعا نیست، بلکه در عمل نیز به اثبات رسیده است. ما نشان دادیم که با قدرت وارد میدان شدهایم و به لطف خدا، از این پس نیز باید با وحدت، یکپارچگی و همدلی بیشتر، این مسیر را ادامه دهیم.