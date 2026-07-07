به گزارش ایلنا، نماز میت بر پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی و اعضای خانواده ایشان، صبح امروز (سه شنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵)، به امامت آیت‌الله جوادی آملی و با حضور پرشور مردم، مسئولان، علما و مراجع تقلید در مسجد مقدس جمکران اقامه شد.

نماز بر پیکر رهبر شهید و خانواده ایشان سه بار اقامه می‌شود؛ در نوبت نخست، نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای (قدس‌الله نفس‌الزکیه) و در نوبت دوم، نماز بر پیکر شهید سیده بشری حسینی خامنه‌ای، شهید مصباح‌الهدی باقری و شهید زهرا حدادعادل و در نوبت سوم نیز نماز بر پیکر زهرا محمدی گلپایگانی، نوه رهبر شهید، اقامه شد.

پیش از اقامه نماز پدر زهرای ۱۴ ماهه بر تابوت دختر شهیدش در مسجد جمکران بوسه زد.

همچنین آیت‌الله جوادی آملی با قرائت فاتحه‌ای با رهبر شهید انقلاب وداع کرد.

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مراسم ویژه وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب نیز روز چهارشنبه ۱۷ تیر در شهرهای نجف و کربلا نیز برگزار خواهد شد.

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