حضور اسحاق جهانگیری در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید امت

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری صبح امروز در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید امت حضور یافت.

جهانگیری با حضور در میان جمعیت عزادار، به جمع تشییع‌کنندگان پیوست و با ادای احترام به مقام رهبر شهید، در آیین بدرقه پیکر ایشان شرکت کرد.

مراسم تشییع پیکر رهبر شهید امت با حضور گسترده اقشار مختلف مردم و جمعی از مسئولان و شخصیت‌های سیاسی و کشوری در حال برگزاری است.

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