امروز صورت گرفت؛
حضور اسحاق جهانگیری در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید امت
کد خبر : 1809504
معاون اول دولتهای یازدهم و دوازدهم در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب حاضر شد.
به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری صبح امروز در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید امت حضور یافت.
جهانگیری با حضور در میان جمعیت عزادار، به جمع تشییعکنندگان پیوست و با ادای احترام به مقام رهبر شهید، در آیین بدرقه پیکر ایشان شرکت کرد.
مراسم تشییع پیکر رهبر شهید امت با حضور گسترده اقشار مختلف مردم و جمعی از مسئولان و شخصیتهای سیاسی و کشوری در حال برگزاری است.