در پیامی؛
عراقچی انتصاب مجدد اژهای را تبریک گفت
وزیر امورخارجه انتصاب مجدد حجتالاسلام و المسلمین اژهای را به ریاست قوه قضائیه تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی در پیامی انتصاب مجدد حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای به ریاست قوه قضاییه تبریک گفت که به شرح زیر است
جناب آقای حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای
رئیس محترم قوه قضائیه
تجدید اعتماد رهبر معظم انقلاب اسلامی و ابقای شایسته جنابعالی در مسئولیت ریاست قوه قضائیه را صمیمانه تبریک عرض میکنم.
این حسن اعتماد، بیانگر جایگاه ارزشمند تجربه و تلاشهای جنابعالی در پیشبرد مأموریتهای خطیر دستگاه قضایی و استمرار مسیر تحول، عدالتمحوری و صیانت از حقوق مردم در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و بیتردید، زمینهساز تداوم خدمات ارزشمند آن قوه در تحقق عدالت و استحکام حاکمیت قانون خواهد بود.
در شرایط حساس کنونی که جمهوری اسلامی ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام، همافزایی و هماهنگی میان ارکان مختلف حاکمیت برای صیانت از منافع ملی و پاسداری از حقوق ملت است، قوه قضائیه با ایفای نقش مؤثر در برقراری عدالت، مبارزه با فساد، حمایت از امنیت حقوقی جامعه و دفاع از حقوق عمومی، جایگاهی تعیینکننده در تقویت اقتدار ملی و افزایش اعتماد عمومی دارد.
وزارت امور خارجه نیز در چارچوب وظایف و مسئولیتهای خود، تعامل و همکاری نزدیک با قوه قضائیه را در حوزههای مرتبط، بهویژه صیانت از حقوق و منافع جمهوری اسلامی ایران، حمایت از حقوق اتباع ایرانی در خارج از کشور، پیگیری حقوقی جنایات و اقدامات ناقض حقوق بینالملل علیه ملت ایران و بهرهگیری از ظرفیتهای حقوقی و قضایی در عرصه بینالمللی، با اهتمام دنبال خواهد کرد.
ضمن آرزوی مزید توفیقات برای جنابعالی، امیدوارم در پرتو الطاف الهی، عنایات حضرت ولیعصر (ارواحنا فداه)، رهنمودهای حکیمانه حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای (حفظهالله تعالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی، و با اتکا به ظرفیتهای ارزشمند دستگاه قضایی، در مسیر تحقق عدالت، پاسداری از حقوق مردم و خدمت صادقانه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، همواره موفق، مؤید و سربلند باشید
سید عباس عراقچی
وزیر امور خارجه