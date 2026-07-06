ساخت درونی ایران اسلامی را مدیون امامِ شهیدمان هستیم

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: در دوره رهبری حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای خیلی چیز‌ها فراگرفتیم؛ ما خیلی چیز‌ها از حضرت آقا آموختیم. آقا این ملت را رشد دادند. اگر امروز در دنیا به ملت و کشور ایران توجه می‌شود، حاصل مدیریت ایشان است؛ ما مدیون آقا هستیم. ما ساخت درونی خودمان را مدیون رهبر شهید هستیم.

وی افزود: اگر از من پرسیده شود که مهمترین دستاورد دوران رهبری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای چه بوده است؟ می‌گویم همین ساخت درونی کشور. توسعه و پیشرفت در حوزه‌های مختلف همچون علم و دانش را نیز مدیون ایشان هستیم؛ بسیاری از فرهیختگان این را می‌گویند.

ما در دوره‌ای سیم خاردار نداشتیم، اما اکنون موشک‌های نقطه‌زن داریم که مدیون رهبر شهیدمان هستیم. حضرت آقا در سخنرانی پایانی‌شان این ساخت درونی را ملت مبعوث نامیدند؛ این بدان معناست که ایشان هم به خوبی ملت ایران را شناخته بودند و هم خودشان ملت را رشد داده بودند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: اگر امروز خودباوری، استقلال و اقتدار داریم و در دنیا ما را به عنوان یک ملت باصلابت می‌شناسند، همه مربوط به دوره مدیریت و رهبری ایشان است. من و خیلی از افراد که در مراسم وداع توفیق حضور داشتیم، حال‌مان حال فراق بود، اما مسئولیت سنگینی بر دوش خود احساس می‌کنیم؛ چراکه معتقدیم رهبری که یک عمر برای استقلال و اقتدار این کشور و خودباوری مجاهدت کرد و جان عزیز خودش و خانواده‌اش را در راه آرمان‌های بزرگ تقدیم کرد، دستیابی به آرمان‌ها نباید متوقف شود و بلکه باید با تلاش مضاعفی پیگیری شود. در دوره رهبری ایشان به بسیاری از چیز‌ها که در گذشته آرزو بود، دست یافتیم. البته همچنان در مسیر قله هستیم.

وی افزود: وقتی می‌بینیم مقتدای ما در این راه جان عزیزش را فدا کرد، طبیعتاً ما نیز نه تنها از این آرمان‌ها دست نمی‌کشیم بلکه با اراده و اطمینان و تلاش بیشتری برای دستیابی به آنها تلاش کنیم. در مراسم وداع با رهبر شهید عهد بستیم که از این مسیر عقب‌نشینی نکنیم و استوارتر و محکم‌تر پیش برویم. اگر سوگ و گریه‌ای است، این سوگ و گریه حماسی است. شهادت ایشان یک شهادت موج‌آفرین و جریان‌ساز بود.

قائد امت با شهادت به آرزوی دیرینه‌شان رسیدند. برای رسیدن به این آرزو، سال‌ها مجاهدت کردند و در نهایت نیز مزدشان را دریافت کردند. خیلی دلتنگ ایشان هستیم. ما جوان‌تر‌ها بیشتر دوره رهبری ایشان را حس کردیم. حضرت امام (ره) که فوت کردند، من هفت سالم بود. ما در دوره ایشان بزرگ شدیم و رشد پیدا کردیم. فراق ایشان برای ما سخت است.