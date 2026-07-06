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محسنی اژه‌ای:

هدف امام شهید ریشه‌کن کردن فساد و جریان‌های استکباری بود

هدف امام شهید ریشه‌کن کردن فساد و جریان‌های استکباری بود
کد خبر : 1809369
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رئیس قوه قضاییه گفت: هدف و قله‌ای که امام شهید ما مدنظر داشتند و آن را برای ملت بزرگوار ایران ترسیم کردند، ریشه‌کن کردن فساد و جریان‌های استکباری بود.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا صبح امروز دوشنبه ۱۵ تیر، در سیل خروشان و میلیونی امت عزادار  در مراسم تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت حضرت امام سیدعلی خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی‌علیه) و جمعی از اعضای خانواده ایشان در تهران حضور یافت و با رهبر شهید انقلاب وداع کرد.

 محسنی اژه‌ای  اظهار کرد: هدف و قله‌ای که امام شهید ما مدنظر داشتند و آن را برای ملت بزرگوار ایران ترسیم کردند، ریشه‌کن کردن فساد و جریان‌های استکباری بود. 

رئیس قوه قضاییه در ادامه گفت: شعارهای انتقام‌خواهانه‌ی مردم عزیز در مراسم وداع و تشییع قائد شهد امت، برای جلوگیری از تکرار شدن اقدامات جنایتکارانه دشمن است؛ مردم عزیز ما همانند امام شهید خود، رئوف و مهربان هستند ولیکن می‌خواهند در مقابل یک مجرم، اقدامی صورت بگیرد که دیگر هیچ کسی، اجازه و جرأت انجام چنین جنایت‌های جنگی و غیرجنگی را به خود ندهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای عنوان کرد: امیدوارم خداوند متعال، به این جمعیت عظیم از مردم پرشور و بااحساس کشورمان که در این گرما برای وداع با رهبر عزیزشان به خیابان‌ها آمدند، نصرت عنایت کند؛ مردمی که بیش از چهار ماه است از زن و مرد و پیر و جوان تا کوچک و بزرگ، برای ساعت‌های طولانی در شب و روز، در میادین و خیابان‌ها حاضر می‌شوند تا وِجهه‌ی اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی که تحقق آرمان‌های الهی و ریشه کن کردن ظلم و فساد است، محقق شود.

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