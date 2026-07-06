به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، ناصر سراج، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر در پیامی انتصاب مجدد حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای را به ریاست قوه قضائیه تبریک و تهنیت گفت.