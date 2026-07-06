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پیام تبریک سراج به حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای

پیام تبریک سراج به حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای
کد خبر : 1809298
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معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر در پیامی انتصاب مجدد حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای را به ریاست قوه قضائیه تبریک گفت.

به گزارش ایلنا به  نقل از مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، ناصر سراج، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر در پیامی انتصاب مجدد حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای را به ریاست قوه قضائیه تبریک و تهنیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

باسمه تعالی

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای (دام عزه العالی)، بدین‌وسیله انتصاب مجدد حضرتعالی را از سوی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای(مدظله العالی)، به سمت ریاست محترم قوه قضائیه، تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال سلامتی و موفقیت روزافزون در اجرای منویات معظم له، برایتان مسألت دارم.

 ناصر سراج

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران

 

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