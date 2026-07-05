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اکرمی‌نیا:

از فرصت آتش‌بس برای ارتقای توان رزمی استفاده می‌کنیم

از فرصت آتش‌بس برای ارتقای توان رزمی استفاده می‌کنیم
کد خبر : 1808966
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سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه نیروهای مسلح از فرصت آتش‌بس برای ارتقای توان رزمی خود استفاده می‌کنند، تأکید کرد که روند تقویت آمادگی دفاعی بدون وقفه ادامه دارد. وی همچنین حضور گسترده مردم در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب را حماسه‌ای ماندگار و الهام‌بخش برای ملت‌های مسلمان و آزادگان جهان توصیف کرد.

به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا   با تأکید بر تداوم تقویت توان دفاعی کشور، گفت: بارها اعلام کرده‌ایم از فرصت آتش‌بس برای ارتقای توان رزمی خود استفاده می‌کنیم و حتی یک لحظه نیز از این مسیر غافل نشده‌ایم.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم وداع با رهبر شهید، گفت: همان‌گونه که رهبر شهیدمان فرمودند، این مردم مبعوث شدند و ان‌شاءالله انقلاب را به دست صاحب اصلی آن، حضرت امام زمان (عج)، خواهند سپرد.

سخنگوی ارتش با اشاره به بازتاب جهانی این حضور افزود: امیدواریم شور و حماسه مردم و خون پاک امام شهید موجب بیداری جامعه بین‌المللی شود تا ملت‌های جهان در برابر ظلم و استکبار ایستادگی کنند.

اکرمی‌نیا همچنین از حضور حماسی مردم در مراسم وداع قدردانی کرد و گفت: مردم حماسه‌ای ماندگار آفریدند و این حضور، به‌طور قطع موجب بیداری ملت‌های مسلمان خواهد شد.

 

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