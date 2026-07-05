به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا با تأکید بر تداوم تقویت توان دفاعی کشور، گفت: بارها اعلام کرده‌ایم از فرصت آتش‌بس برای ارتقای توان رزمی خود استفاده می‌کنیم و حتی یک لحظه نیز از این مسیر غافل نشده‌ایم.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم وداع با رهبر شهید، گفت: همان‌گونه که رهبر شهیدمان فرمودند، این مردم مبعوث شدند و ان‌شاءالله انقلاب را به دست صاحب اصلی آن، حضرت امام زمان (عج)، خواهند سپرد.

سخنگوی ارتش با اشاره به بازتاب جهانی این حضور افزود: امیدواریم شور و حماسه مردم و خون پاک امام شهید موجب بیداری جامعه بین‌المللی شود تا ملت‌های جهان در برابر ظلم و استکبار ایستادگی کنند.

اکرمی‌نیا همچنین از حضور حماسی مردم در مراسم وداع قدردانی کرد و گفت: مردم حماسه‌ای ماندگار آفریدند و این حضور، به‌طور قطع موجب بیداری ملت‌های مسلمان خواهد شد.

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