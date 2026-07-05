به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در جمع خبرنگاران با تسلیت شهادت رهبر معظم، اظهار کرد: امیدوارم همه ما پیروان خوبی برای ایشان باشیم.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم وداع با پیکر رهبر شهید، گفت: حضور مردم نشان می‌دهد که ایشان به‌خوبی در قلب مردم جای دارند و استقبال باشکوه از مراسم نیز گواه همین موضوع است.

مهاجرانی تأکید کرد: این حضور، مسئولیت همه ما را سنگین‌تر می‌کند تا راه ایشان را دنبال کنیم و آرمان‌های ایشان را فراموش نکنیم.

وی ادامه داد:بدیهی است با توجه به میزان علاقه‌ای که مردم برای حضور دارند، مهم‌ترین مسئله‌ای که باید در این زمینه حل کنیم و بپذیریم، حجم بالای جمعیت است، چرا که این موضوع یکی از جلوه‌های قدرت ملی ماست. همان‌طور که شاهد بودیم، هم در مراسم نماز و هم در مراسم وداع، تعداد بسیار زیادی از مردم حضور پیدا کردند و امیدواریم با حضور پرشور مردم، عزت و اقتدار ما همچنان حفظ شود.

سخنگوی دولت تاکید کرد:ستاد برگزاری مراسم به‌صورت مشخص، زیر نظر معاون اول تشکیل شده و جلسات آن به‌طور منظم برگزار شده است. تقسیم کار ملی انجام شده ، تمام مسیرها مشخص شده‌اند. استانداران نیز در این زمینه نقش ویژه‌ای بر عهده گرفته‌اند.

وی خاطر نشان کرد:رباره میزان ورود و حجم زائران، آمار دقیقی در دست ندارم، اما آنچه به نظر می‌رسد این است که بیش از ۱۵ میلیون نفر را شاهد بوده‌ایم.

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