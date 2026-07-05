خبرگزاری کار ایران
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مهاجرانی:

حضور باشکوه مردم در وداع با رهبر شهید، مسئولیت همگان را برای ادامه راه ایشان سنگین‌تر کرد

حضور باشکوه مردم در وداع با رهبر شهید، مسئولیت همگان را برای ادامه راه ایشان سنگین‌تر کرد
کد خبر : 1808959
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سخنگوی دولت با تسلیت شهادت رهبر معظم، حضور گسترده مردم در مراسم وداع با پیکر رهبر شهید را نشانه جایگاه عمیق ایشان در دل‌های مردم دانست و تأکید کرد که این حضور، مسئولیت ملت ایران را برای تداوم راه و آرمان‌های ایشان دوچندان می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در جمع خبرنگاران با تسلیت شهادت رهبر معظم، اظهار کرد: امیدوارم همه ما پیروان خوبی برای ایشان باشیم.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم وداع با پیکر رهبر شهید، گفت: حضور مردم نشان می‌دهد که ایشان به‌خوبی در قلب مردم جای دارند و استقبال باشکوه از مراسم نیز گواه همین موضوع است.

مهاجرانی تأکید کرد: این حضور، مسئولیت همه ما را سنگین‌تر می‌کند تا راه ایشان را دنبال کنیم و آرمان‌های ایشان را فراموش نکنیم.

وی ادامه داد:بدیهی است با توجه به میزان علاقه‌ای که مردم برای حضور دارند، مهم‌ترین مسئله‌ای که باید در این زمینه حل کنیم و بپذیریم، حجم بالای جمعیت است، چرا که این موضوع یکی از جلوه‌های قدرت ملی ماست. همان‌طور که شاهد بودیم، هم در مراسم نماز و هم در مراسم وداع، تعداد بسیار زیادی از مردم حضور پیدا کردند و امیدواریم با حضور پرشور مردم، عزت و اقتدار ما همچنان حفظ شود.

سخنگوی دولت تاکید کرد:ستاد برگزاری مراسم به‌صورت مشخص، زیر نظر معاون اول تشکیل شده و جلسات آن به‌طور منظم برگزار شده است. تقسیم کار ملی انجام شده ، تمام مسیرها مشخص شده‌اند. استانداران نیز در این زمینه نقش ویژه‌ای بر عهده گرفته‌اند.

وی خاطر نشان کرد:رباره میزان ورود و حجم زائران، آمار دقیقی در دست ندارم، اما آنچه به نظر می‌رسد این است که بیش از ۱۵ میلیون نفر را شاهد بوده‌ایم.

 

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