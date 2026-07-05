به گزارش ایلنا،محمد فنیش با ابلاغ سلام‌‌های گرم و پیام تسلیت شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله به مقام معظم رهبری، رئیس محترم جمهور،، دولت و‌ مردم ایران، شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای و اعضای خانواده ایشان و جمعی از فرماندهان، مقام‌ها و مردم ایران در تجاوز ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونیستی را تسلیت گفت.



نماینده دبیرکل حزب‌الله لبنان از استقامت و ایستادگی ملت ایران و دفاع مقتدرانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از کشور و خبرگی مذاکره‌کنندگان ایرانی در عرصه دیپلماسی، به‌ویژه حمایت از تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی لبنان تجلیل کرد.



وزیر امور خارجه کشورمان ضمن قدردانی صمیمانه از حضور هیات نمایندگی حزب‌الله در مراسم بدرقه و ادای احترام به رهبر شهید انقلاب و پیام تسلی‌بخش جناب آقای شیخ نعیم قاسم، مقاومت شجاعانه حزب‌الله لبنان در برابر توطئه‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی را مایه افتخار لبنان و جهان اسلام دانست و بر استمرار حمایت جمهوری اسلامی ایران از آرمان مقاومت تاکید کرد.



عراقچی با گرامیداشت یاد شهید سیدحسن نصرالله و همه شهدای مقاومت لبنان، تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران مطالبه خاتمه جنگ در لبنان و پایان اشغالگری وفق بند یک یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی را با جدیت پیگیری می‌کند.

انتهای پیام/