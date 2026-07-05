خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عصر روز شنبه صورت گرفت؛

دیدار هیات نمایندگی حزب‌‌الله لبنان با عراقچی

دیدار هیات نمایندگی حزب‌‌الله لبنان با عراقچی
کد خبر : 1808938
لینک کوتاه کپی شد.

هیات نمایندگی حزب‌الله لبنان به ریاست محمد فنیش، به همراه تعدادی از نمایندگان مجلس و اعضای ارشد حزب‌الله که به نمایندگی از شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله برای شرکت در مراسم وداع و ادای احترام به مقام شامخ حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی، به تهران سفر کرده است، عصر روز شنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

به گزارش ایلنا،محمد فنیش با ابلاغ سلام‌‌های گرم و پیام تسلیت شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله به مقام معظم رهبری، رئیس محترم جمهور،، دولت و‌ مردم ایران، شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای و اعضای خانواده ایشان و جمعی از فرماندهان، مقام‌ها و مردم ایران در تجاوز ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونیستی را تسلیت گفت.

نماینده دبیرکل حزب‌الله لبنان از استقامت و ایستادگی ملت ایران و دفاع مقتدرانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از کشور و خبرگی مذاکره‌کنندگان ایرانی در عرصه دیپلماسی، به‌ویژه حمایت از تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی لبنان تجلیل کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن قدردانی صمیمانه از حضور هیات نمایندگی حزب‌الله در مراسم بدرقه و ادای احترام به رهبر  شهید انقلاب و پیام تسلی‌بخش جناب آقای شیخ نعیم قاسم، مقاومت شجاعانه حزب‌الله لبنان در برابر توطئه‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی را مایه افتخار لبنان و جهان اسلام دانست و بر استمرار حمایت جمهوری اسلامی ایران از آرمان مقاومت تاکید کرد.

عراقچی با گرامیداشت یاد شهید سیدحسن نصرالله و همه شهدای مقاومت لبنان، تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران مطالبه خاتمه جنگ در لبنان و پایان اشغالگری وفق بند یک یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی را با جدیت پیگیری می‌کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی